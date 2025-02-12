Правительство не будет отменять соцналог и ОПВР

Правительство решило не отменять социальный налог и обязательные пенсионные взносы работодателей, как предлагалось ранее при повышении ставки НДС.

Как сообщила пресс-служба кабмина, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин встретились с представителями бизнеса в Алматы, где обсуждались снижение порога по регистрации по НДС до 15 млн тенге и сужение круга видов деятельности в спецрежиме на B2C.

В правительстве подчеркнули, что пороги, которые устанавливаются для регистрации налогоплательщиков, могут стать барьером для дальнейшей работы малого бизнеса и привести к тому, что предприниматели будут вынуждены дробить свои предприятия или скрывать часть своей деятельности, чтобы избежать налогообложения.

«Ежегодно государство теряет порядка 800 млрд тенге подоходного налога от дроблений бизнеса в силу высокого порога постановки на учет по НДС. Де-факто у нас средний бизнес есть, а де-юре – нет. Введение этих механизмов – понижение порога постановки на учет по НДС и упрощенный спецрежим только B2C – это не борьба против предпринимательства, а борьба с теневой экономикой», - заявил Амрин.

Он считает, что «тот, кто платит налоги, не может добросовестно конкурировать с теми, кто не платит».

«И без массовой поддержки бизнеса в стремлении к справедливому налогообложению госорганы не смогут полноценно бороться с теневой экономикой», - отметил Амрин.

Говоря о снижении нагрузки на фонд оплаты труда, в кабмине подчеркнули, что отмена соцналога и ОПВР могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Однако при ставке в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.