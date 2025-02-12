Это было необходимо при ставке НДС в 20%
Правительство не будет отменять соцналог и ОПВР
фото Жанары Каримовой

Правительство решило не отменять социальный налог и обязательные пенсионные взносы работодателей, как предлагалось ранее при повышении ставки НДС.

Как сообщила пресс-служба кабмина, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин встретились с представителями бизнеса в Алматы, где обсуждались снижение порога по регистрации по НДС до 15 млн тенге и сужение круга видов деятельности в спецрежиме на B2C.

В правительстве подчеркнули, что пороги, которые устанавливаются для регистрации налогоплательщиков, могут стать барьером для дальнейшей работы малого бизнеса и привести к тому, что предприниматели будут вынуждены дробить свои предприятия или скрывать часть своей деятельности, чтобы избежать налогообложения.

«Ежегодно государство теряет порядка 800 млрд тенге подоходного налога от дроблений бизнеса в силу высокого порога постановки на учет по НДС. Де-факто у нас средний бизнес есть, а де-юре – нет. Введение этих механизмов – понижение порога постановки на учет по НДС и упрощенный спецрежим только B2C – это не борьба против предпринимательства, а борьба с теневой экономикой», - заявил Амрин.

Он считает, что «тот, кто платит налоги, не может добросовестно конкурировать с теми, кто не платит».

«И без массовой поддержки бизнеса в стремлении к справедливому налогообложению госорганы не смогут полноценно бороться с теневой экономикой», - отметил Амрин.

Говоря о снижении нагрузки на фонд оплаты труда, в кабмине подчеркнули, что отмена соцналога и ОПВР могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Однако при ставке в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Досаев анонсировал снос исторического конструктивистского здания, в котором расположена школа
Новости
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест
Новости
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Представлен новый генплан Косшы
Новости
Налоговая реформа не коснется магазинов у дома, ресторанов и парикмахерских, заверил Жумангарин
Новости
Акиматам запретят менять целевое назначение участков вразрез с градостроительной документацией