Решения об ограничениях принимаются и в развитых странах мира, отметил министр
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Постановление о правах госорганов на блокировку интернета принято во благо населения – Атамкулов
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов считает, что постановление правительства, которым четыре госоргана наделяются правом блокировать интернет и связь в случае ЧС социального, техногенного и природного характера, принято во благо населения. Об этом он заявил журналистам в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

«В части того, что принимаются решения об ограничениях - это стандартные процедуры, которые принимаются, в том числе, в самых развитых странах мира. И кстати, именно они диктуют правила игры. Потому что сегодня интернет играет очень большую роль. И инфраструктура интернета играет очень большую роль в вопросах национальной безопасности и обороноспособности разных стран. Многие системы, которые используются при разного рода мероприятиях и операциях, в том числе, и при военных действиях, они используют разные коммуникации», - заявил Атамкулов.

По его мнению, все документы, которые принимаются в стране, «принимаются во благо и в интересах его населения, в интересах национальной безопасности и обороны».

«Все, что проходит, имеет глубокий анализ, к этому не просто приходят и готовятся», - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, оговорен ли в постановлении максимальный срок блокировки, Атамкулов попросил обратиться к государственному органу, который был инициатором данного документа. Однако кто был инициатором, он не уточнил. Хотя признался, что представители его ведомства участвовали в обсуждении.

«Наши специалисты делали анализ и каждый орган делал анализ в соответствии со своей компетенцией. Наше министерство рекомендации внесло. Все имеет временной характер. Не бывает такого, что ввели и это будет действовать постоянно», - заключил Атамкулов.

Постановлением правительства от 28 октября внесены изменения в постановление от 13 апреля 2005 года «Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Документом утвержден «перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения». Таким правом наделены генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел и министерство обороны.

Во вторник министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, комментируя постановление, отмечал, что оно не дает никаких новых полномочий. Более того, по его мнению, полное отключение интернета для его приоритетного пользования государством является бессмысленным.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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