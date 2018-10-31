Постановление о правах госорганов на блокировку интернета принято во благо населения – Атамкулов

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов считает, что постановление правительства, которым четыре госоргана наделяются правом блокировать интернет и связь в случае ЧС социального, техногенного и природного характера, принято во благо населения. Об этом он заявил журналистам в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

«В части того, что принимаются решения об ограничениях - это стандартные процедуры, которые принимаются, в том числе, в самых развитых странах мира. И кстати, именно они диктуют правила игры. Потому что сегодня интернет играет очень большую роль. И инфраструктура интернета играет очень большую роль в вопросах национальной безопасности и обороноспособности разных стран. Многие системы, которые используются при разного рода мероприятиях и операциях, в том числе, и при военных действиях, они используют разные коммуникации», - заявил Атамкулов.

По его мнению, все документы, которые принимаются в стране, «принимаются во благо и в интересах его населения, в интересах национальной безопасности и обороны».

«Все, что проходит, имеет глубокий анализ, к этому не просто приходят и готовятся», - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, оговорен ли в постановлении максимальный срок блокировки, Атамкулов попросил обратиться к государственному органу, который был инициатором данного документа. Однако кто был инициатором, он не уточнил. Хотя признался, что представители его ведомства участвовали в обсуждении.

«Наши специалисты делали анализ и каждый орган делал анализ в соответствии со своей компетенцией. Наше министерство рекомендации внесло. Все имеет временной характер. Не бывает такого, что ввели и это будет действовать постоянно», - заключил Атамкулов.

Постановлением правительства от 28 октября внесены изменения в постановление от 13 апреля 2005 года «Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Документом утвержден «перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения». Таким правом наделены генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел и министерство обороны.

Во вторник министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, комментируя постановление, отмечал, что оно не дает никаких новых полномочий. Более того, по его мнению, полное отключение интернета для его приоритетного пользования государством является бессмысленным.