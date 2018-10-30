Полное отключение интернета при ЧС бессмысленно – Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев считает, что новое постановление правительства, согласно которому силовые органы наделяются правом на блокировку интернета и средств связи при ЧС, не дает никаких новых полномочий. Более того, по его мнению, полное отключение интернета для его приоритетного пользования государством является бессмысленным, написал Абаев на своей странице в Facebook.

«У прессы возникли вопросы по поводу постановления правительства, которым определены госорганы, имеющие право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи при возникновении ЧС социального, природного и техногенного характера. К их числу относятся КНБ РК, МВД РК, Генеральная прокуратура и Министерство обороны», - написал Абаев, добавив, что, как и обещал журналистам в кулуарах заседания правительства, отвечает на поставленные вопросы на своей официальной странице в социальной сети.

«Вопрос 1-ый: по какому принципу были выбраны именно данные государственные органы?

Ответ: на самом деле этим постановлением сокращен список госорганов, обладающих упомянутым правом. Согласно старому постановлению (от 2004 года) аналогичный перечень состоял из 22-х субъектов(!), среди которых были структурные подразделения министерств культуры и спорта, сельского хозяйства, образования и науки и т.д. Что касается нового списка, то все они имеют непосредственное отношение к ликвидации ЧС», - пояснил Абаев.

Отвечая на второй вопрос, что означает «право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи», и относится ли к нему право на блокировку интернета, министр отметил, что «в случае возникновения чрезвычайной ситуации государству могут потребоваться все имеющиеся каналы связи для оповещения граждан, например, телевидение или радио». «Так вот постановление разрешает государству отключить любой теле- или радиоканал, вещающий на территории Казахстана, для того чтобы известить людей о катаклизме и провести соответствующий инструктаж. Этот алгоритм и означает понятие «приоритетного использования» властями сетей и средств связи», - разъяснил Абаев.

«Конечно, интернет подпадает под категорию «сеть и средства связи», однако в данном случае полное отключение сети интернет для его приоритетного использования государством является бессмысленным», - считает министр.

Таким образом, резюмировал Абаев, данное постановление, по сути, «не дает никаких новых полномочий государству», они все действуют с 2004 года. Во-вторых, документ регламентирует полномочия госорганов по коммуникационной работе в условиях ЧС, что «является общепринятой мировой практикой» и, в-третьих, данное постановление не про «блокировки Интернета и социальных сетей».

«Любые разговоры на эту тему – спекуляция», - подчеркнул глава Мининформации и коммуникаций.

Ранее Абаев в кулуарах правительства отмечал, что «в случае возникновения каких-то природных катаклизмов, у этих 4 госорганов будет право экстренно блокировать связь, чтобы не вызвать панику». Также министр заверил, что «вопросы оповещения населения (о ЧС - V) останутся на самом высоком, должном уровне».

Постановлением правительства от 28 октября внесены изменения в постановление от 13 апреля 2005 года «Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Документом утвержден «перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения». Таким правом наделены генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел и министерство обороны.