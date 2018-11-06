Мир за ночь 5-6 ноября 2018 года

Иран призвал международное сообщество ответить на введенные США санкции, а Франция предложила на этом фоне усилить евро. Между тем российская армия названа самой сильной в Европе, в Киеве призывная кампания находится на грани срыва, в Камеруне похитили 78 детей, Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, а самый грязный город находится в Македонии.

Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру в письме к генсеку ООН Антониу Гуттерешу призвал международное сообщество ответить на введенные США против Тегерана санкции, пишет РБК. Постпред считает, что «безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность». Напомним, 5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. Новые ограничения касаются нефтяного, финансового и транспортного секторов. При этом запрет на импорт иранской нефти не коснулся восьми государств — Турции, Китая, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии, Японии и Тайваня. В течении шести месяцев эти страны смогут получать нефть из Ирана, но объемы поставок будут ограничены.

Евросоюзу необходимо принять меры по укреплению своей валюты в свете введения санкций США в отношении Ирана. Как пишет газета «Известия», такую точку зрения высказал министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр. Он отметил, что таким образом ЕС продемонстрирует США желание быть «суверенными и свободными». В перспективе евро должен стать одной из опорных международных валют, считает министр, но «для этого в Европе необходимо больше солидарности и инвестиций». Действия администрации президента США Дональда Трампа по введению санкций осудили страны-участницы СВПД и Евросоюз. В частности, Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС создаст механизм, который позволит защитить от американских санкций европейские экономические субъекты, имеющие легальные коммерческие связи с Ираном.

Американское интернет-издание Business Insider назвало российскую армию сильнейшей в Европе, сообщает ТАСС. При составлении списка учитывались такие показатели, как расходы на ВПК, численность военной техники и военнослужащих, географическое положение, производственные мощности, численность населения и прочие параметры, оказывающие косвенное влияние на боеспособность ВС. С военными расходами в $47 млрд, численностью военных в 3,586 млн человек, числом самолетов – почти 4 тыс., танков – более 20 тыс. и кораблей – более 350, российская армия расположилась на первой строчке в Европе. На втором месте французские ВС (военные расходы – около $40 млрд, численность военных – около 388 тыс. челлвек, более 1,2 тыс. самолетов, свыше 400 танков и 118 кораблей), далее идет армия Великобритании (почти 280 тыс. военнослужащих, более 830 самолетов, 227 танков и 76 кораблей, военные расходы составляют $50 млрд). Замыкают пятерку лидеров турецкая и германская армия. В десятку сильнейших ВС в Европе также вошли армии Италии, Испании, Польши, Греции и Украины.

Призывная кампания в Киеве находится на грани срыва, пишет РБК. Как заявил военный комиссар украинской столицы Сергей Клявлин, явка призывников составляет всего 8%. В целом в армию должны были отправить почти 18 тыс. человек, из них удалось призвать только 39,5%. Клявлин считает, что причиной низкой явки является негативное отношение к службе в Вооруженных силах Украины, «снижение патриотических настроений» и распространение «негативной и недостоверной» информации об украинской армии в СМИ. В Украине осенний призыв на срочную службу начался 1 октября. Спустя почти две недели после начала кампании Клявлин сообщал, что более 33 тыс. жителей Киева уклоняются от призыва в армию. В сентябре президент Украины Петр Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию с двух до трех месяцев.

На северо-западе Камеруна из города Бамбенда похитили 80 человек, пишет «Коммерсантъ». Вооруженные люди ворвались в спальное помещение местного колледжа и увели с собой 78 учеников и двух сотрудников администрации. Инцидент произошел в регионе, где проживает англоязычное меньшинство страны. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил «РИА Новости», что Россия в рамках своей лунной программы планирует для изучения Луны создать на ее поверхности долгосрочную посещаемую базу. При этом он отметил, что изучать поверхность Луны планируется с помощью роботизированной системы, «аватаров». При этом глава Роскосмоса не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну до создания полноценной базы. Первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год. Ранее Рогозин сообщал, что «Роскосмос» планирует изучить возможность использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати деталей для ремонта космической техники прямо на Луне.

Македонский город Тетово признан самым загрязненным городом Европы, согласно рейтингу Pollution Index 2018 Mid-Year, сообщает газета «Известия». На втором месте – итальянский город Неаполь, на третьем еще один македонский город – Скопье. На 17-м месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, а на 19-м – Москва. Среди самых чистых городов Европы оказались финляндский город Хельсинки, исландский Рейкьявик, швейцарский Цюрих и шведский Стокгольм. Рейтинг городов проводился на основе опроса пользователей сайта numbeo.com, который является оценкой общего загрязнения города.