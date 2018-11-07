Мир за ночь 6-7 ноября 2018 года

США намерены ввести новые антироссийские санкции, власти Ирана предупредили о тяжелом периоде для покупателей нефти, Польша планирует разместить на своей территории американскую военную базу в течение 5 лет, а в Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана. Между тем в Германии судят бывшего охранника СС в концлагере по обвинениям в соучастии в массовых убийствах, государство Греции больше не будет платить зарплату священникам, а ЮНЕСКО создала базу данных по расследованию убийств журналистов в мире.

США намерены ввести новые санкции против России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет «Коммерсантъ». «Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает применение дополнительных санкций», - пояснила представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт. Госдепартамент представил в Конгресс заключение, в котором говорится, что США «не могут подтвердить, что Российская Федерация удовлетворяет условиям, предусмотренным законом о ликвидации химических веществ и биологического оружия и борьбе с ними, принятому в 1991 году». Ранее Госдеп анонсировал введение новых санкций в случае, если будет доказано несоблюдение Москвой закона о химическом оружии.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что ближайшие месяцы из-за американских санкций будут для покупателей нефти «довольно тяжелыми», пишет РБК. «Несмотря на первые боевые крики [президента США Дональда] Трампа и ряда региональных производителей нефти, правительство США в итоге признало острую нехватку нефти на мировом рынке и невозможность вывода Ирана с этого рынка», - заявил Зангане в интервью агентству Shana. По его словам, временные разрешения, выданные восьми странам на импорт иранской нефти, не смогут урегулировать ситуацию. Зангане также заявил, что администрация Трампа перед выборами в США искусственно снизила цены на нефть и бензин, но в ближайшие месяцы будет наблюдаться тенденция к росту цен.

Польша запланировала размещение на территории страны американской военной базы «Форт-Трамп» в течение ближайших пяти лет. Об этом рассказали «Известиям» источники в польских дипломатических кругах. В Польше считают, что появление базы США позволит государству оперативно отреагировать при возникновении военной угрозы. В частности, Варшава обеспокоена ситуацией в Восточной Европе и действиями Москвы. Речь идет о событиях в Крыму, украинском конфликте, военных учениях России и инцидентах в Прибалтике, когда Эстония в июле этого года обвинила русских в нарушении своего воздушного пространства. Польша надеется на постоянное присутствие американских военнослужащих в стране. В настоящее время солдаты из США находятся там на ротационной основе.

Супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру Гаджиеву арестована в Лондоне по обвинению в отмывании денег, сообщил «РИА Новости» источник. На данный момент обсуждается вопрос её экстрадиции в Азербайджан. Отмечается, что Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Ранее National crime agency арестовало ювелирные изделия Гаджиевой на 400 тыс. фунтов ($523 тыс.). Данная мера была принята в рамках выяснения источников доходов женщины, предположительно потратившей 16 млн фунтов ($20,7 млн) в лондонском универмаге Harrods. Власти Великобритании требуют, чтобы Гаджиева объяснила, происхождение денег на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн). Экс-глава Межбанка Азербайджана Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет в октябре 2016 года, он был признан виновным в финансовых махинациях.

Бывший охранник СС предстал перед судом в Германии по обвинениям в соучастии в массовых убийствах в нацистском лагере Штуттгоф на территории современной Польши, сообщает Русская служба ВВС. Подсудимый Иоганн Ребоген, которому сейчас 94 года, служил в лагере Штуттгоф с июня 1942 по сентябрь 1944 года. Ему грозит 15 лет тюремного заключения. Преступления включают использование ядовитого газа «Циклон Б» в целях убийства более 100 польских заключенных 21-22 июня 1944 года, более 70 раненых советских военнопленных летом 1944 года и «неустановленного числа заключенных-евреев» между августом и концом 1944 года, а также расстрел нескольких сотен евреев, считавшихся непригодными для работы, в период с июня 1944 года по апрель 1945 года, и убийство 140 человек, включая еврейских женщин и детей, в период с 1942 по конец 1944 года. Других заключенных преднамеренно оставили замерзать зимой 1943-44 годов.Иоганн Ребоген отрицает, что знал о совершаемых в концлагере зверствах. Штуттгоф был расположен близ Данцига (современного Гданьска) и сначала служил лагерем для интернированных, а затем в 1942 году официально стал концентрационным лагерем. В Штуттгофе погибло более 65 тыс. человек, прежде чем он был освобожден Советской Армией 9 мая 1945 года.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около 10 тыс. священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от государства, сообщает РБК. В будущем государство на эти цели будет направлять раз в год субсидию в специальный церковный фонд. Таким образом, священники больше не будут считаться госслужащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет церковь. В рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из госбюджета, как и всем государственным служащим. При этом в год на их зарплату уходит около 200 млн. евро.

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) создала международную базу данных о расследованиях убийств журналистов по всему миру, сообщает «Коммерсантъ». База данных будет функционировать в составе недавно созданного центра по мониторингу убийств журналистов. При этом информацию о статусе судебных расследований должны будут предоставлять страны, в которых произошли преступления. База данных будет включать сведения с 1993 года – по данным ЮНЕСКО, с этого времени по сегодняшний день были убиты 1293 журналиста. В 2018 году каждые четыре дня в мире убивают одного работника СМИ. При этом в 89% случаев преступники остаются безнаказанными.

