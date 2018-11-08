Мир за ночь 7-8 ноября 2018 года

Валютные резервы Китая рекордно снизились на фоне торгового конфликта с США, проблемы с разбившемся в Индонезии Boeing могут затронуть 246 самолетов по всему миру, Иран призвал Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу нефти, а Венесуэла при торговле нефтью будет использовать криптовалюту. Тем временем генпрокурор США подал в отставку, ответственность за присоединение Крыма к России Трамп возложил на Обаму, а в Индонезии произошло еще одно ЧП с самолетом Lion Air

На фоне торгового конфликта с США китайские валютные резервы в октябре снизились до 18-месячного минимума – на $33,93 млрд, до $3,053 трлн, пишет РБК. Падение стало самым большим за месяц с декабря 2016 года (предыдущий максимум был установлен в сентябре, тогда за один месяц запасы сократились на $22,69 млрд). ранее опрошенные Reuters эксперты прогнозировали сокращение китайских валютных резервов в октябре только на $27 млрд, до $3,06 трлн. Китайский регулятор случившееся отнес к корректировке цен на глобальные активы, а также к «последствиям оценки валюты», вызванным ростом индекса доллара на 2,1%. В конце октября китайский юань приблизился к психологическому уровню – 7 юаней за доллар. В последний раз подобные показатели наблюдались во время мирового финансового кризиса. Вероятно, что теперь Китай будет использовать свои обширные резервы, чтобы остановить резкое падение валюты.

Проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 лайнеров по всему миру, включая 45 из числа Southwest, American (Airlines) и United. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Как говорится в сообщении Boeing для экипажей о потенциальных ошибках поступающих данных, «горизонтальные стабилизаторы наклоняют вниз нос самолета, что приводит к сложностям в управлении самолетом». Сообщается, что Boeing на основании предварительных результатов расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии намерен отправить операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике.

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур заявил, что России и Саудовской Аравии необходимо сократить добычу нефти в совокупности на 1 млн баррелей в сутки, пишут «Известия». По его мнению, страны будут вынуждены пойти на эту меру из-за снижения цены на нефть примерно на $15 за баррель. Это связано с ранее принятым решением стран нарастить добычу. Каземпур также отметил, что падение цен ударило по тем членам соглашения, которые не смогли увеличить поставки в тех же масштабах. Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне 2018 года стороны приняли решение увеличить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.

Власти Венесуэлы представят странам ОПЕК в первом квартале 2019 года свою криптовалюту петро в качестве расчетного средства, сообщает ТАСС. Как отметил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо, петро будет использоваться «как прочная и надежная валюта, чтобы продавать нефть в мире». «Мы будем продавать всю нашу продукцию в этой криптовалюте», - добавил министр. К началу ноября объем добычи нефти в Венесуэле находился на уровне в 1,2 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к концу года она может сократиться до 1 млн баррелей в сутки. Продажи петро – первой венесуэльской криптовалюты – начались в феврале. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка $60 за единицу.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс покинул свой пост. Он объявил об отставке в письме на имя президента Дональда Трампа, пишет «Коммерсантъ». В письме говорится, что увольнение произошло «по просьбе Белого дома». Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уайтекер. Под началом Минюста США проводится расследование «российского дела» спецпрокурором Робертом Мюллером и его командой. Теперь контролировать, как идет это расследование, будет Уайтекер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама позволил России присоединить Крым, пишет РБК. «Это был режим Обамы. Это было во время Обамы? Не во время моего [президентства]. Обама позволил этому случиться. Это не имеет никакого отношения ко мне», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Белом доме. Трамп и ранее обвинял Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России. Так, 13 июля, он заявил, что, если бы он был президентом в 2014 году, то этого бы не произошло. Президент добавил, что случившееся было «катастрофой Обамы».

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в среду при вылете из города Бенгкулу столкнулся с мачтой освещения, сообщает ТАСС. По неустановленной пока причине Boeing 737-900 во время движения задел левой частью крыла столб, в результате чего крыло было частично деформировано. На борту самолета находились 143 пассажира и 7 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта, позднее им был предоставлен другой борт для вылета в Джакарту. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.