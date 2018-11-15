Назарбаев присудил стипендии в области культуры

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о присуждении
государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в
области культуры в 2018 году, сообщила пресс-служба президента.
Среди лиц, которым присуждена стипендия президента, поэт и народный писатель Олжас Сулейменов, ученый-тюрколог Александр Гарькавец, народный артист СССР Асанали Ашимов, хореограф-балетмейстер, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов, актриса, победительница 71-го Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» Самал Еслямова, художник Даурен Кастеев, народный артист Казахстана, музыкант Юрий Клушкин, автор государственного герба Казахстана, архитектор Жандарбек Малибеков, народный артист Казахстана Юрий Померанцев, народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова и другие.
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