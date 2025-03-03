«Оскар-2025»: лучшим фильмом названа картина Шона Бейкера «Анора»

На 97-й церемонии вручения призов американской киноакадемии картина «Анора» Шона Бейкера названа лучшим фильмом, а он сам – лучшим режиссером.

Фильм Шона Бейкера рассказывает историю молодой танцовщицы эротических танцев из Нью-Йорка, которая влюбляется в сына российского олигарха. Фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в 2024 году.

Сыгравшая главную роль в этом фильме Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Также фильм взял награды в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Эдриан Броуди (фильм «Бруталист»). Фильм режиссера Брэди Корбета представляет собой историю о венгерском архитекторе-иммигранте, пытающемся заново построить свою жизнь в США после Второй мировой войны. Ранее Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме о Холокосте 2002 года «Пианист».

Картина «Бруталист» взяла еще две награды – за лучшую операторскую работу и лучший саундтрек.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин («Настоящая боль»), а за лучшую женскую роль второго плана – Зои Салдана (мюзикл «Эмилия Перес»). В номинации «Лучшая песня» победила композиция французских музыкантов Камий и Клеман Дюколь «El Mal» из мюзикла «Эмилия Перес».

«Дюна: Часть вторая» получила две награды – за лучший звук и лучшие визуальные эффекты.

«Оскар» за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика взяла картина «Злая: Сказка о ведьме Запада», за лучший грим и прически – «Субстанция».

Художественный фильм «Конклав», снятый по одноименному роману Роберта Харриса, о политических интригах в Ватикане, получил «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Лучшим анимационным фильмом назван «Поток» о коте, который спасается от потопа; лучшим короткометражным анимационным фильмом – «В тени кипариса», а лучшим игровым короткометражным фильмом – «Я не робот».

Лучшим иностранным фильмом названа бразильская картина «Я все еще здесь». Фильм рассказывает о женщине, которая восстанавливает свою жизнь после того, как ее мужа забрали во время военного режима Бразилии в 1970-х годах.

Лучший короткометражный документальный фильм – «Единственная девушка в оркестре», а лучший документальный фильм – «Нет другой земли», который рассказывает о дружбе между палестинским активистом и израильским журналистом, а действие в картине происходит на Западном берегу реки Иордан.