Мир за ночь 15-16 ноября 2018 года

США ввели санкции в отношении Саудовской Аравии из-за убийства Джамаля Хашокджи, КНДР провела испытания новейшего высокотехнологичного оружия, Турция завершила расследование убийства российского посла Андрея Карлова, а жители Праги вышли на митинг за отставку премьера Чехии. На границе Мексики и США произошли столкновения мигрантов с местными жителями, Марк Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone, а Apple будет выпускать фильмы.

США ввели обещанные санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашокджи, сообщает «Коммерсантъ». Как указывается на сайте Минфина страны, «саудовские чиновники, в отношении которых ввели санкции, были вовлечены в отвратительное убийство Джамаля Хашокджи» и «должны столкнуться с серьезными последствиями своих деяний». Журналист Джамаль Хашокджи был убит 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. Прокуратура Саудовской Аравии предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве журналиста. Пятерых обвиняемых следствие просит приговорить к смертной казни.

КНДР успешно провела испытания «высокотехнологичного тактического оружия», на испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает «РИА Новости». Речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера, которое разрабатывалось в течение долгого времени. Испытания проходили на полигоне Национального института обороны. При этом Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Турецкая прокуратура завершила расследование по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, произошедшего в декабре 2016 года. Как пишет РБК, обвинительное заключение представлено на утверждение генеральной прокуратуры Анкары и после будет передано в суд. Карлов был застрелен ​в декабре 2016 года во время церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцей дипломата оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, он ​был ликвидирован на месте происшествия. В апреле этого года суд арестовал бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, которого следствие считает куратором Алтынташа.

На Вацлавскую площадь в центре Праги вышли более 2 тыс. человек в митинге за отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, сообщает газета «Известия». В настоящее время полиция ведет расследование в отношении Бабиша по подозрению в финансовом преступлении. Однако наиболее массовые выступления пройдут в субботу, 17 ноября. Они будут посвящены 29-й годовщине «бархатной революции» - тогда в Чехословакии свергли власть коммунистов. В этот день в Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию. Между тем в минувший вторник руководители шести оппозиционных чешских партий потребовали отставки правительства. Бабиша как бывшего главу крупнейшей корпорации Восточной Европы Agrofert подозревают в незаконном получении 2 млн евро от Евросоюза.

Стычки между жителями района Плайяс-де-Тихуана и мигрантами из Гондураса произошли на границе Мексики и США, собщает «РИА Новости». По разным данным, до мексиканской Тихуаны уже добрались от 1 тыс. до более чем 1,5 тыс. гондурасцев из каравана мигрантов. Они расположились лагерем в районе Плайяс-де-Тихуана, вызвав возмущение местных жителей. Те вступили в перепалку, а затем и прямое столкновение с мигрантами, потребовав у властей переместить лагерь каравана от их домов. В четверг утром в Тихуану прибыли еще 22 автобуса с мигрантами, небольшое число граждан Гондураса перебрались на территорию США, несмотря на присутствие с той стороны военных. При этом как минимум 9 мигрантов были задержаны пограничной охраной США. В штате Аризона пограничная охрана США задержала более 650 граждан Гватемалы, которые незаконно пробрались на территорию страны.

Глава Facebook Марк Цукерберг запретил менеджерам компании пользоваться устройствами Apple, пишет «Коммертсантъ». Так он отреагировал на интервью гендиректора Apple Тима Кука вскоре после того, как разгорелся скандал вокруг утечки данных пользователей соцсети и исследовательской компании Cambridge Analytica. «Мы не собираемся торговать вашей частной жизнью»,- заявил глава Apple в интервью телеканалу MSNBC в марте 2018 года, таким образом противопоставив свою компанию Facebook. После этого Цукерберг объявил своим менеджерам, что отныне они должны пользоваться только мобильными устройствами на операционной системе Android.

Корпорация Apple будет снимать художественные фильмы. Как пишут «Известия», она подписала соглашение с компанией A24, которая поначалу будет выпускать и транслировать фильмы и телешоу бесплатно для пользователей устройств Apple, чтобы завоевать доверие зрителей. Приступить к реализации проекта планируется в следующем году. Компания А24 сняла несколько оскароносных картин, в том числе фильмы «Комната», «Эми», «Леди Бёрд» и «Лунный свет».