Американская компания создаст с казахстанской совместное предприятие по производству семян
  • 130
$25 млн вложат инвесторы в развитие семеноводства Казахстана
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Американская компания Baumgartner Agriculture Science and Service (BASS) и казахстанская Kusto Group создают в Казахстане совместное предприятие KAZSEED по производству семян кормовых культур с использованием передовых технологий. В первый год объем инвестиций составит порядка $25 млн с дальнейшим увеличением, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Задачей совместного предприятия является обеспечение фермеров Казахстана качественными, адаптированными к климатическим условиям страны семенами. В долгосрочной перспективе – выход на рынок СНГ», - отметили в МСХ.

Указывается, что «передовые технологии и компетенции американских партнеров в этой отрасли позволят акцентировать процессы не только на производстве семян, но и на селекционную работу».

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев подчеркнул, что создание подобных передовых предприятий играет огромную роль в достижении задач по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза. Производство высококачественных семян непосредственно повлияет на урожайность культур и станет основой роста кормопроизводства страны, а использование казахстанскими фермерами качественных семян сможет значительно снизить себестоимость затрат фермеров, повысить рентабельность растениеводства.

В МСХ также отметили, что в рамках реализации Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы пересмотрен порядок субсидирования в семеноводстве.

«Если раньше фермеру нужно было искать средства на покупку качественных семян или на крайний случай использовать в качестве посадочного материала товарное зерно, то начиная со следующего года, фермеры смогут получать семена основных культур бесплатно весной по норме, а взамен осенью, после уборки урожая, должны перечислить в специальной фонд развития семеноводства 30% от стоимости полученных семян. Это позволит фермеру засеять часть его площадей качественными семенами, а путем репродуцирования уже через три года сеять семенами только высокой репродукцией. В свою очередь аккумулированные в фонде развития семеноводства средства будут направляться на финансирование семеноводческих хозяйств по приобретению ими необходимого оборудования и техники для повышения качества производимых семян», - пояснили в министерстве.

Компания BASS является одной из лидирующих сервисных и научно-исследовательской компанией в семеноводческой промышленности. Kusto Group работает в 10 странах мира в различных секторах, в том числе сельское хозяйство.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Производство на «АрселорМиттал Темиртау» из-за ЧП практически остановлено
Новости
Снег ожидается в Казахстане в выходные
Новости
Мажилис одобрил введение единого совокупного платежа для самозанятых
Новости
Спрос на акции «Казатомпрома» на бирже Лондона почти вдвое превысил предложение
Новости
Глава МВД наградил посмертно Дениса Тена медалью
Новости
Холодная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня