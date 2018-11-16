$25 млн вложат инвесторы в развитие семеноводства Казахстана

Американская компания Baumgartner Agriculture Science and Service (BASS) и казахстанская Kusto Group создают в Казахстане совместное предприятие KAZSEED по производству семян кормовых культур с использованием передовых технологий. В первый год объем инвестиций составит порядка $25 млн с дальнейшим увеличением, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Задачей совместного предприятия является обеспечение фермеров Казахстана качественными, адаптированными к климатическим условиям страны семенами. В долгосрочной перспективе – выход на рынок СНГ», - отметили в МСХ.

Указывается, что «передовые технологии и компетенции американских партнеров в этой отрасли позволят акцентировать процессы не только на производстве семян, но и на селекционную работу».

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев подчеркнул, что создание подобных передовых предприятий играет огромную роль в достижении задач по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза. Производство высококачественных семян непосредственно повлияет на урожайность культур и станет основой роста кормопроизводства страны, а использование казахстанскими фермерами качественных семян сможет значительно снизить себестоимость затрат фермеров, повысить рентабельность растениеводства.

В МСХ также отметили, что в рамках реализации Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы пересмотрен порядок субсидирования в семеноводстве.

«Если раньше фермеру нужно было искать средства на покупку качественных семян или на крайний случай использовать в качестве посадочного материала товарное зерно, то начиная со следующего года, фермеры смогут получать семена основных культур бесплатно весной по норме, а взамен осенью, после уборки урожая, должны перечислить в специальной фонд развития семеноводства 30% от стоимости полученных семян. Это позволит фермеру засеять часть его площадей качественными семенами, а путем репродуцирования уже через три года сеять семенами только высокой репродукцией. В свою очередь аккумулированные в фонде развития семеноводства средства будут направляться на финансирование семеноводческих хозяйств по приобретению ими необходимого оборудования и техники для повышения качества производимых семян», - пояснили в министерстве.

Компания BASS является одной из лидирующих сервисных и научно-исследовательской компанией в семеноводческой промышленности. Kusto Group работает в 10 странах мира в различных секторах, в том числе сельское хозяйство.