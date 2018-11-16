В Алматы задержали подозреваемых в похищении ребенка бизнесмена

В Алматы сотрудники криминальной полиции департамента полиции задержали преступную группу из четырех человек, которые подозреваются в похищении несовершеннолетней дочери бизнесмена, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«Преступление совершено 14 ноября в дневное время во дворе одного из микрорайонов города. Похитители, угрожая расправой, с применением электрошокера, связали водителя, после чего из салона автомобиля открыто похитили ребенка. Позже к родным поступило требование о выкупе», - рассказал Садубаев.

Он уточнил, что похитители потребовали выкуп в размере $500 тыс.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать злоумышленников в дежурные сутки.

«На данный момент сотрудники следственных органов устанавливают степень причастности каждого из задержанных. Жизни и здоровью девочки теперь ничто и никто не угрожает», - отметил Садубаев.