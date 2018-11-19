В Алматы приостановили работу СИ-1

Прокуратура Алматы сообщила об оптимизации процессов пенитенциарной системы города, в частности о приостановлении работы следственного изолятора №1 по проспекту Сейфуллина.

«Принятыми мерами приостановлена деятельность следственного изолятора №1 по пр.Сейфуллина с переводом следственно-арестованных лиц в Учреждение ЛА-155/18. Здание, построенное в 30-е годы прошлого века, не только не соответствовало предъявляемым требованиям, но и создавало неудобства жителям центральной части города», - поясняется в сообщении прокуратуры.

Межу тем в Учреждении №18 после вмешательства надзорного органа упорядочены вопросы вывоза арестованных на следственные действия. В частности, следователи и дознаватели теперь могут проводить их непосредственно в Учреждении.

«В целях сокращения сроков нахождения лиц под стражей прокуроры ходатайствуют перед судами о санкционировании меры пресечения с сокращенными сроками содержания до 10-15 суток. В результате увеличено количество дел оконченных в упрощенном порядке, уменьшено число жалоб на волокиту расследования. По предложениям адвокатов разрешены вопросы длительного ожидания встреч с подзащитными из-за нехватки кабинетов для свиданий. Так, по инициативе прокуратуры количество кабинетов для свиданий увеличено с 5 до 18. Дополнительно разрешены встречи адвокатов с подзащитными по субботам», - добавили в прокуратуре.

Вместе с тем при содействии акимата Алматы начато строительство нового контрольно-пропускного пункта в Учреждении №18, работающего по принципу открытого фронт офиса. Строительство планируется завершить до конца года.

«Новый КПП предусматривает зал для ожидания посетителей, а вместо существовавшей 3-уровневой процедуры пропускного режима будет внедрена электронная очередь по аналогии работы ЦОНов, что снизит коррупционные риски», - пояснили в надзорном органе.