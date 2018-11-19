8,7 млн казахстанцев уже внесены в электронную домовую книгу

Министерство внутренних дел продолжает борьбу с «резиновыми» квартирами и работает над созданием электронных домовых книг. На сегодняшний день в базу уже внесены 8,7 млн человек, а до конца ноября эту цифру планируется увеличить до 11 млн, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета миграционной полиции Галина Сарсенова.

«Госорганы, интегрируя системы, смогли создать так называемую электронную домовую книгу. В государственной базе данных физических лиц у нас порядка 18 млн человек. На сегодня наполняемость нашей электронной книги составила порядка 9 млн. Если точнее – 8,7 млн. Эта работа продолжается, к концу ноября мы планируем пополнить ее до 11 млн», - сообщила Сарсенова, отметив, что МВД постарается завершить эту работу «в кратчайшие сроки».

По ее словам, благодаря электронной книге в МВД пришли к единым адресным сведениям в государственной базе данных физических лиц.

«Все государственные органы, все 52 информационные системы, связанные с государственной базой данных физических лиц, перешли на единые адресные сведения, на код РКА – регистрационный код адреса, который присваивается единожды объекту недвижимости и не меняется с учетом изменения административно-территориального деления населенных пунктов или изменения наименования улицы и нумерации домов, целевого назначения. Этот код всегда присвоен только этому объекту недвижимости. Это позволило нам создать электронную книгу», - объяснила заместитель председателя комитета.

Она напомнила, что с октября текущего года собственники жилья могут узнать сведения обо всех лицах, которые зарегистрированы по его адресу.

«С отказом от книги регистрации в 2011 году многие, приобретая вторичное и третичное жилье, не знали, кто у них зарегистрирован. На сегодня такая возможность предоставлена, справку можно получить через портал электронного правительства или через ЦОН», - также отметила Сарсенова.

Говоря же о том, как можно выписать людей, которые числятся в квартире, но не проживают, или собственник о них слышит в первый раз, хозяину необходимо обратиться в ЦОН, где помогут выписать данных людей.

«Сотрудники миграционной службы совместно с сотрудниками корпорации «Правительство для граждан» могут снять их с регистрации. На этой неделе мы реализуем сервис снятие с регистрации граждан собственником жилья через портал электронного правительства. Я бы хотела сказать, что работы ведутся. И пусть не пугаются, здесь ответственность на лицах, которые были ранее прописаны и не проживают, ни к какой ответственности никто привлекаться не будет, я имею в виду собственника жилья», - заверила представитель МВД.

В апреле глава МВД Калмуханбет Касымов сообщал, что до конца года всех казахстанцев внесут в электронные домовые книги.