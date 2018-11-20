Мир за ночь 19-20 ноября 2018 года

Принца Саудовской Аравии хотят лишить престола из-за дела Хашкаджи, число венесуэльских эмигрантов превысило 4 млн человек, Нидерланды предложили создать общеевропейский «санкционный механизм», а страны Евросоюза создадут общую разведшколу. Тем временем католическая церковь публично признала наличие фактов сексуального насилия над детьми в Испании, в Роскосмосе заявили об исчерпании запаса ракет-носителей «Союз-ФГ», во Франции в ходе манифестаций против роста цен на бензин и налогов пострадали свыше 500 человек, а Белый дом изменил правила поведения журналистов.

Из-за убийства последовавшего после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи возмущения мирового сообщества некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии выступают за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда. Как пишет РБК, об этом Reuters сообщили три источника, близких к королевскому двору. В частности, за это выступают десятки принцев и двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов. Однако действовать они не будут, пока жив 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд – отец наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына – летом 2017 года он поменял наследника престола с племянника на сына и объявил следующим правителем страны принца Мухаммеда бен Сальмана.

Свыше 4 млн венесуэльцев покинули страну после того, как весной 2013 года президентом стал Николас Мадуро, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование венесуэльской аналитической компании. «Венесуэльский исход – это гуманитарный кризис, с учетом роста неконтролируемого потока эмигрантов из страны, который начался в 2016 году», - отмечает автор исследования Маркос Эрнандес. Согласно прогнозам, к концу этого года число венесуэльских эмигрантов превысит 4,6 млн человек. Между тем по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн, из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, остальные – в других регионах.

Нидерланды предложили создать общеевропейский санкционный механизм против людей из любой страны за нарушение прав человека, сообщает РБК. Как пояснил глава МИД Нидерландов Стеф Блок считает, санкции станут наиболее эффективными, если их будут вводить все страны ЕС. Он добавил, что у отдельных государств уже есть законы, позволяющие им вводить санкции против физических лиц за нарушение прав человека. Представители стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Гааге 20 ноября, уточнил Блок.

Между тем, как пишет газета «Известия», министры обороны стран Евросоюза договорились о запуске 17-ти совместных проектов в сфере безопасности, которые направлены на создание новых видов вооружений и подготовку кадров в области разведки. В числе планов – создание новых систем управления артиллерией и защиты от дронов, модернизация ударных вертолетов, а также создание беспилотных подводных аппаратов. Один из проектов направлен на создание Совместной разведывательной школы Евросоюза, в которой будут обучать и тренировать военный и гражданский персонал государств ЕС и НАТО по разведывательным дисциплинам. Ведущими странами проекта назначены Кипр и Греция.

Католическая церковь «открыто признает» факты сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников в Испании. Как сообщает «РИА Новости», такое заявление сделал председатель Епископской конференции Испании Рикардо Бласкес и поблагодарил всех жертв, которые нашли в себе силы рассказать об этих фактах, поскольку это «помогает церкви осознать, что произошло, и необходимость решительно реагировать». Однако он не привел данных, о скольких случаях насилия известно церкви. Кардинал также пообещал предпринять меры, чтобы подобные случаи не повторились в будущем.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в конце 2019 года потребуется реконструкция «Гагаринского старта» из-за исчерпания запаса ракет-носителей «Союз-ФГ», сообщает «Коммертсантъ». «У нас осталось всего лишь несколько ракет «Союз ФГ», в том числе та, которая полетела 16 ноября с «грузовиком», готовится 3 декабря полететь экипаж на МКС», - сказал он. По его словам, ракета оснащена украинской системой управления, ее предполагается заменить ракетой «Союз 2.1а».

528 человек пострадали в ходе манифестаций против увеличения цен на бензин и роста налогов, сообщает ТАСС. по данным главы МВД республики Кристофа Кастанера, из них 17 человек получили тяжелые травмы. Мобилизация затронула 27 тыс. человек. Массовые акции протеста прошли в субботу по всей территории Франции. Инициаторами выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. В воскресенье протесты возобновились, протестующие блокировали дороги, подъездные пути к бензоколонкам и супермаркетам. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. В понедельник утром протестующие полностью блокировали два топливохранилища компании Total на западе и юге страны, установив баррикады на подъездах к объектам, не пропускали ни одного грузовика на территорию хранилища. Участники акции протеста продолжили блокировать транспортные потоки на дорогах по всей Франции, создавая заграждения на пунктах взимания платы за проезд.

Белый дом определил правила поведения для журналистов после судебного разбирательства с телеканалом CNN. Как пишет «РИА Новости», в частности, чтобы журналист не лишился постоянного пропуска в Белый дом, он должен «задавать только один вопрос», а потом уступить микрофон коллегам. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «учитывая позицию, занятую CNN, мы теперь чувствуем себя обязанными заменить предыдущие практики четкими правилами». Белый дом приостановил ранее действия постоянной аккредитации журналиста CNN Акосты после его общения с Трампом на пресс-конференции, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым. От имени CNN и самого Акосты в суд была подана жалоба. В качестве ответчиков были названы шесть человек, в том числе президент Дональд Трамп.