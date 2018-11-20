Определены сроки начала переговоров ЕАЭС и Египта о зоне свободной торговли

Первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом пройдет во второй половине января 2019 года. Техническое задание на проведение переговоров, в котором закрепляются основные цели, принципы и порядок дальнейшей работы, подписали накануне член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина и министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Амр Нассар, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Никишина подчеркнула важность Египта в качестве торгового партнера ЕАЭС, с которым отдельные страны Союза уже имеют прочные торгово-экономические связи, а Нассар в свою очередь отметил, что египетская сторона придает большое значение предстоящим переговорам с Евразийским экономическим союзом и выразил надежду на скорейший запуск переговорного процесса.

Напомним, что переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом ведутся по поручению президентов государств-членов Союза. В октябре этот вопрос обсуждался на уровне председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна и президента Египта Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси. Помимо этого, ЕЭК ведет переговоры о ЗСТ с Сербией, Сингапуром, Израилем и Индией.

Ранее сообщалось, что переговоры начнутся до конца этого года.