Определены сроки начала переговоров ЕАЭС и Египта о зоне свободной торговли

Первый раунд переговоров пройдет во второй половине января 2019 года
Первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом пройдет во второй половине января 2019 года. Техническое задание на проведение переговоров, в котором закрепляются основные цели, принципы и порядок дальнейшей работы, подписали накануне член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина и министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Амр Нассар, сообщила пресс-служба ЕЭК.
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