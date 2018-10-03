ЕАЭС и Египет начнут переговоры о зоне свободной торговли до конца года

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаб Наср на встрече в штаб-квартире ЕЭК обсудили сроки старта первого раунда переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. В ходе встречи стороны отметили, что есть перспективы начать первый раунд переговоров до конца этого года, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Наши пять стран выразили готовность начать этот переговорный процесс с вами. Это тем более важно, что у нас с Египтом – традиционно теплые отношения, а теперь есть возможность укрепить их», - заявил Саркисян.

Со своей стороны Ихаб Наср отметил, что настало время для реального экономического взаимодействия с учетом значительного прорыва в отношениях Египта с некоторыми государствами ЕАЭС. Он добавил, что перспективной точкой в этом вопросе может стать Российская промышленная зона в Египте, открытие которой запланировано на декабрь 2018 года. Как считает посол, создание совместных производств представляется взаимовыгодным, поскольку Египет обладает широкой сетью торговых соглашений с арабскими и африканскими странами, ЕС и МЕРКОСУР.

Ихаб Наср также сообщил, что в середине октября запланирован визит президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Россию, в рамках которого планируется обсудить вопрос создания зоны свободной торговли с Египтом.