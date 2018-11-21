Казахстан ратифицировал соглашение о статусе представительства Красного Креста

Соглашение было подписано в Астане в 2011 году и предусматривает привилегии и иммунитеты для Международного комитета Красного Креста в Казахстане, необходимые для осуществления деятельности в стране в соответствии со своим мандатом. Мандат направлен на защиту жизни и достоинств жертв войны, оказание помощи больным, раненым, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, а также распространение фундаментальных принципов международного гуманитарного права, восстановление семейных связей, содействие в урегулировании международной гуманитарной помощи жертвам чрезвычайных ситуаций.

Ратификация соглашения является условием для открытия представительства Международного комитета Красного Креста в Казахстане.