Казахстан ратифицировал соглашение о статусе представительства Красного Креста

Соответствующий закон подписал глава государства
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан», сообщила пресс-служба президента.
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