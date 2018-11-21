Соответствующий закон подписал глава государства
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Казахстан ратифицировал соглашение о статусе представительства Красного Креста
ФОТО С САЙТА BAGNET.ORG

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан», сообщила пресс-служба президента.

Соглашение было подписано в Астане в 2011 году и предусматривает привилегии и иммунитеты для Международного комитета Красного Креста в Казахстане, необходимые для осуществления деятельности в стране в соответствии со своим мандатом. Мандат направлен на защиту жизни и достоинств жертв войны, оказание помощи больным, раненым, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, а также распространение фундаментальных принципов международного гуманитарного права, восстановление семейных связей, содействие в урегулировании международной гуманитарной помощи жертвам чрезвычайных ситуаций.

Ратификация соглашения является условием для открытия представительства Международного комитета Красного Креста в Казахстане.

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