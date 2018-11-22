В Миннацэкономики нет «реального видения горизонтов» по вхождению Казахстана в ОЭСР – СК

Ведомство задолжало международным организациям 13,5 млрд тенге, сообщили в Счетном комитете
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Счетный комитет провел аудит по эффективности реализации Стратегического плана министерства национальной экономики на 2014-2018 годы и констатировал, что в проверенном ведомстве отсутствует «реальное видение горизонтов» по вхождению Казахстана в члены ОЭСР. Об этом заявил в четверг в ходе заседания член Счетного комитета Константин Плотников.
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