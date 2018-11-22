В Миннацэкономики нет «реального видения горизонтов» по вхождению Казахстана в ОЭСР – СК

Счетный комитет провел аудит по эффективности реализации Стратегического плана министерства национальной экономики на 2014-2018 годы и констатировал, что в проверенном ведомстве отсутствует «реальное видение горизонтов» по вхождению Казахстана в члены ОЭСР. Об этом заявил в четверг в ходе заседания член Счетного комитета Константин Плотников.

«Отсутствует реальное видение министерства горизонтов по вхождению Казахстана в члены ОЭСР. Прогнозирование будущих затрат бюджета не регламентировано представлению ОЭСР подтверждающих документов по использованию бюджетных средств», - заявил Плотников.

Он также сообщил, что на момент проведения аудита «на балансе министерства числилась дебиторская задолженность за неоказанные международными организациями услуги на сумму 13,5 млрд тенге». В числе международных организаций член счетного комитета назвал ЕБРР, АБР, Всемирный банк, ОЭСР, ПРООН и другие.