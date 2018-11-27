В Казахстане создана авиационная администрация

В республике постановлением правительства создано АО «Авиационная администрация Казахстана», которая будет вести технический надзор за безопасностью полетов, сообщил Комитет гражданской авиации.

«26 ноября текущего года одобрено постановлением правительства РК создание АО «Авиационная администрация Казахстана» со 100%-ным государственным участием, которая будет осуществлять ряд ключевых функций, в том числе технического контроля и надзора за безопасностью полетов», - говорится в сообщении КГА в Facebook.

Отмечается, что работа этой уполномоченной организации «позволит повысить эффективность контроля и надзора за безопасностью полетов и достичь уровня соответствия требованиям ИКАО более 80%».

Планируется привлечь иностранных специалистов, которые будут оказывать техническое содействие в работе авиационной администрации.