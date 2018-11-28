Встреча Трампа и Путина ожидается на саммите G20
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Мир за ночь 27-28 ноября 2018 года

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на саммите G20 в Аргентине, Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране, украинский президент Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией, а Евросоюз выделил Афганистану почти €500 млн на проведение реформ. В Китае 22 человека погибли из-за взрыва вблизи химзавода, компания Илона Маска отказалась от строительства испытательного туннеля в Лос-Анджелесе из-за иска жителей, продажи Tesla в Китае упали на 70% из-за торговых войн, а в США умер создатель мультсериала «Губка Боб» Стивен Хилленберг,

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, сообщает РБК. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что темами встречи станут вопросы безопасности, контроля над вооружениями, ситуации на Ближнем Востоке и Украине. «Это будет продолжение их дискуссий в Хельсинки», - пояснил Болтон. Между тем глава МИД России Сергей Лавров призвал не ждать от этой встречи сенсаций. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры могут не состоятся после инцидента в районе Керченского пролива. По словам Трампа, решение будет принято после того, как служба национальной безопасности предоставит ему полный доклад о том, что произошло.

Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США, сообщают «Известия». «Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», - отметил собеседник издания в дипломатических кругах Украины. Информацию подтвердил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, отметив, что новый объект обеспечит стране безопасность от угроз со стороны Москвы. «Диалог с американцами об этом ведется», - сказал он, добавив, что «база нужна однозначно», иначе страна не сможет «полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации». Однако Вашингтон пока не собирается давать Украине официальных обещаний, «поскольку данный шаг еще сильнее бы обострил отношения с Москвой», сообщил «Известиям» источник в американских политических кругах. Экс-советник Пентагона, военный эксперт Ричард Вайц считает, что размещение базы в регионе сделает ее уязвимой перед ответными действиями России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране угрожает «полномасштабная война» с Россией, сообщает «РИА Новости». Его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки. «После инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения. Эти танки еще не выведены. Они остаются там», - добавил Порошенко. Именно потому, что Украина «находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», в стране решено было ввести военное положение.

Евросоюз выделил €474 млн на проведение реформ в Афганистане, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы Еврокомиссии (ЕК), «финансовый пакет» направлен, в частности, на поддержку строительства государства и проведения реформ госсектора, сфер здравоохранения, правосудия и выборов, а также для решения проблем миграции и перемещения в Афганистане». Решение о выделении помощи было объявлено на международной конференции по Афганистану, которая проходит в Женеве под эгидой ООН.

Как сообщает ТАСС, компания бизнесмена Илона Маска Boring Co отказалась от своих планов строить испытательный транспортный туннель под бульваром Сепульведа в западной части Лос-Анджелеса из-за иска от жителей престижных районов Брентвуд и Бульвар Сансет, недовольных тем, что туннель будет проложен без проведения оценки последствий для окружающей среды. Вместо этого компания сосредоточилась на строительстве туннеля к стадиону Dodger. Как уточняется, иск был подан еще в мае, но теперь отозван, так как стороны пришли к соглашению. Условия сделки не разглашаются.

Продажи Tesla в Китае, по данным китайской Ассоциации автопроизводителей (CAAM), упали на 70%, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что в октябре в стране было продано всего 211 автомобилей Tesla. После выхода этих сообщений котировки Tesla снизились на 1% - инвесторы сочли итоги продаж прямым результатом торговых войн между США и Китаем. Спустя несколько часов после этого сообщения СААМ, Tesla заявила, что информация от китайской ассоциации автопроизводителей является «весьма неточной», но не стала раскрывать результаты своих октябрьских продаж в Китае. Tesla импортирует из США все автомобили, продаваемые в КНР.

В результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая погибли не менее 22 человек, еще 22 ранены, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел в ночь на среду в 0.41 по местному времени вблизи химзавода в районе Цяодун. В результате возникшего из-за взрыва пожара сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей. Поисково-спасательные работы продолжаются, причины ЧП выясняются.

Создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг умер в возрасте 57 лет, сообщает РБК со ссылкой на Twitter телеканала Nickelodeon. Причина смерти не уточняется, что известно, что в 2017 году Хилленбергу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Смерть больного может произойти из-за инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры. Хилленберг ранее работал морским биологом. Работу над мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны» начал в 1997 году. Nickelodeon начал показывать его в 1999 году, и всего вышло 11 сезонов мультсериала и два полнометражных фильма, их перевели на более чем 60 языков. Хилленберг получил девять номинаций на премию «Эмми» за «Губку Боб Квадратные Штаны», но ни разу не выиграл ее.

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