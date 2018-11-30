Мир за ночь 29-30 ноября 2018 года

Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией, глава Белого дома Дональд Трамп отказался от встречи с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20, самолет канцлера Германии Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем, а Венесуэла предложит ОПЕК существенно снизить добычу нефти. Тем временем во Франции петиция за снижение цен на топливо собрала более 1 млн подписей, системы ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля, а в Гонконге туристический автобус попал в ДТП.

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не страна не будет сотрудничать с Россией, пока Москва «ведет себя так на линии оккупации, и пока эта постоянная угроза движется все ближе к Тбилиси». «Не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству», - сказала она в интервью Русской службе ВВС. Зурабишвили добавила, что о ней «ошибочно говорили», что она «хочет балансировать». «Я никогда не говорила о взаимодействии с Россией», - заявила президент. Также она подчеркнула, что «если Запад, Европа или американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией», то Грузия «тоже будет рядом». Вместе с тем Зурабишвили сообщила, что намерена двигаться к интеграции в Европейский союз, в НАТО и за время своего президентства «приблизиться к этому насколько возможно или интегрироваться полностью». «И я буду самым активным президентом в этом вопросе», - заявила она.

Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от встречи с Владимиром Путиным. Как сообщает РБК, это решение он принял уже на борту самолета, на котором он отправился на саммит G20 в Аргентине. По данным пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп решил отменить встречу после разговоров с государственным секретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Сам Трамп, написавший об этом в Twitter уже после вылета из США, свое решение объяснил тем, что Россия не вернула Украине задержанных моряков и кораблей после инцидента в Керченском проливе.

Из-за технической неисправности канцлерского Airbus «Конрад Аденауэр» канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать свой полет из Берлина на саммит G20, сообщают «Известия». Самолет развернулся над Нидерландами спустя час после начала полета и приземлилось в Кельне. Там Меркель должна пересесть на запасной самолет. В связи с этим, возможно, она пропустит первый день саммита. На саммите G20, который пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря, у Ангелы Меркель, в частности, запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Маурисио Макри.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК на встрече в декабре предложение существенно снизить добычу нефти «для баланса рынка и защиты цен», сообщает «РИА Новости». По его словам, цена на венесуэльскую нефть за последние 15 дней снизилась на $18 за баррель в связи с давлением на нефтяной рынок со стороны США. Министерская встреча ОПЕК запланирована в Вене на 6-7 декабря.

Электронная петиция в поддержку снижения цен на топливо во Франции собрала свыше 1 млн подписей, сообщает ТАСС. Петиция была размещена еще в мае, однако львиную долю голосов собрала лишь в конце октября, после распространения движения «желтых жилетов» в соцсетях. Децентрализованное движение зародилось на волне народного возмущения растущими ценами на бензин и намерением правительства поднять с 1 января налог на вредные выбросы. Из интернета протесты перешли на улицы городов и автомагистрали по всей Франции, затронув также соседнюю Бельгию. Дважды многотысячные манифестации собирались в центре Парижа. Сейчас в сети, а также рядом политиков, вновь распространяются призывы к манифестации на Елисейских полях в субботу. К продолжению «сопротивления» призвал сторонников движения и бывший президент страны Франсуа Олланд.

Сирийские системы ПВО сбили несколько «вражеских целей» в районе эль-Кисва к югу от Дамаска, сообщает «Коммерсантъ». По некоторым данным, были сбиты израильский самолет и четыре запущенные Израилем ракеты. Однако представитель пресс-службы армии Израиля позднее опроверг сведения о сбитом самолете. Как отмечает издание, это первая атака Израиля по Сирии после крушения российского Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО над Средиземным морем 17 сентября. Тогда погибли все находившиеся на борту 15 человек. Вину за случившееся Россия возложила на Израиль и передала Сирии комплексы ПВО С-300.

В результате столкновения туристического автобуса и такси в Гонконге погибли 5 человек, в том числе оба водителя, более 30 человек получили ранения, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел на острове Цин-И. Столкновение было такой силы, что некоторые пассажиры автобуса вылетели наружу. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.