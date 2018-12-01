Скончался Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет, говорится в заявлении его семьи, распространенном в Twitter.

"Вся наша семья глубоко благодарна за жизнь и любовь, которую он дал нам, за сострадание тех, кто сопереживал и молился за отца, за соболезнования от наших друзей и сограждан", - говорится в заявлении, распространенном от имени Джорджа Буша-младшего.

Джордж Буш-старший скончался в Хьюстоне, где проживал в последние годы. Ему было 94 года.

Он был 41-м президентом Соединенных Штатов Америки. Представитель Республиканской партии, он руководил страной один срок - с 1989 по 1993 года и проиграл выборы демократу Биллу Клинтону, с которым впоследствии дружил.

Буш-старший участвовал в президентской кампании в 1980 году, но уступил во время праймериз, после чего два срока был вице-президентом при президенте Рональде Рейгане. Он стал первым вице-президентом, избранным главой страны с 1836 года. В разные годы Буш служил в армии, занимался нефтяным бизнесом, избирался в Конгресс.

Двое его сыновей также занимаются политикой, Джордж Буш-младший был 43-м президентом США - с 2001 по 2009 годы.

Супруга Джорджа Буша-старшего Барбара, с которой они прожили 73 года, скончалась в апреле 2018-го.

В последние годы Джордж Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и нечасто появлялся на публике.