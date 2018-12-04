Всего 34 вида субсидий для фермеров останется в Казахстане

Министерство сельского хозяйства намерено реформировать систему субсидий для сельхозтоваропроизводителей и из 54-х оставить только 34, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр ведомства Арман Евниев. По его словам, до конца года они будут полностью автоматизированы.

«В рамках повышения эффективности господдержки сокращаются неэффективные субсидии, к таким надо отнести погектарные субсидии в растениеводстве, субсидирование продуктивности в животноводстве. По итогам реформирования из 54 видов субсидий останется 34 субсидии. Оставшиеся будут максимально упрощены и до конца года полностью автоматизированы», - сообщил Евниев, рассказывая кабинету министров о ходе реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

По его словам, предпринятые меры сократят сроки рассмотрения заявок в среднем в 2,5 раза или с 18 до 7 дней, а также снизят коррупционные риски.

«В текущем году впервые процесс выдачи субсидий на минеральные удобрения полностью автоматизирован», - отметил первый вице-министр.

Вместе с тем министерством совершенствуется система гарантирования по кредитам. В частности, с 2019 года гарантии до 30% от суммы кредита смогут получить представители малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям сельского хозяйства и которым «для развития не хватает залогового обеспечения». Помимо этого, ведется работа по совершенствованию систем страхования в сельском хозяйстве и кредитных товариществ, а также внедряется новый финансовый инструмент – аграрная расписка.

«Для этого сформирован пакет изменений в законодательные акты, который находится на рассмотрении в мажилисе парламента», - подчеркнул Евниев.