Мир за ночь 6-7 декабря 2018 года

Генассамблея ООН не приняла резолюцию США по осуждению движения ХАМАС, страны ОПЕК не достигли соглашения о сокращении нефтедобычи, Соединенные Штаты впервые за 75 лет экспортировали нефти больше, чем импортировали, Пентагон исключил вариант военного ответа на конфликт в Керченском проливе, а власти Франции готовятся к новым акциям протестов «желтых жилетов». Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию еще 31 млрд евро, задержание финдиректора Huawei связали с незаконными транзакциями через банк HSBC, в Польше в ДТП с автобусом пострадали десятки человек, а в Кении туристы могут посетить места из мультфильма «Король Лев».

Генассамблея ООН не приняла внесенную США резолюцию, осуждающую деятельность палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщает РБК. По информации Bloomberg, за проект резолюции проголосовали 87 стран, 57 — против, а 33 воздержались. Таким образом не был достигнут необходимый порог в две трети голосов. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли направила дипломатам организации письмо, в котором заявила, что среди множества принимаемых резолюций никогда не упоминается движение ХАМАС или другие группы в Газе. По ее словам, запуском ракет и применением другого оружия «ХАМАС и другие группы ставят под угрозу жизнь невинных гражданских лиц».

Страны ОПЕК не достигли соглашения о снижении нефтедобычи на встрече в Вене 6 декабря, пишет «Коммерсантъ». Как заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, они «обсуждают распространение любых возможных сокращений». По словам министра, у него нет уверенности в том, что соглашение удастся принять на третий день переговоров, 7 декабря. Предварительно стороны обсуждают сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня сентября или октября. 5 декабря мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ в Вене рекомендовал участникам соглашения продлить его до июля 2019 года. 6 декабря, участники сделки должны были утвердить точный объем сокращения добычи.

Между тем, по информации агентства ТАСС, США на прошлой неделе продавали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали. Такое случилось впервые за последние 75 лет и по причине краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья. Учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, в дальнейшем США будут закупать чуть больше нефти, чем продавать. В 2018 году импорт превышал экспорт в среднем на 3 млн баррелей в день, а в 2005 году данный показатель достигал пика в более 12 млн баррелей в день.

По информации РБК, США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил ​председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Он подчеркнул, что международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря - «в сфере дипломатии, экономики или безопасности». По словам Данфорда, он проводит регулярные контакты с российским коллегой, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, чтобы сократить риск военного столкновения между двумя странами. «Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис», - сказал Данфорд. Ранее телеканал CNN сообщал, что в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной США намерены ввести в Черное море корабль.

Французские власти мобилизуют более 89 тыс. правоохранителей и выведут на улицы Парижа бронетехнику в день новых протестных акций против повышения цен на топливо. Очередные протесты намечены на 8 декабря, сообщают «Известия». Обеспечивать порядок в столице Франции будут около 8 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Кроме того, на улицы планируется вывести 12 бронетранспортеров, они будут находиться в резерве, но при необходимости премьер-министр будет принимать решение об их использовании. Также полиция призвала торговцев в районе Елисейских Полей не открывать магазины, а Эйфелева башня и дюжина музеев, включая Лувр, также останутся закрытыми. Парижская опера отменила выступления на субботу.

Немецкий Deutsche Bank мог провести подозрительные трансакции, связанные с Danske Bank, еще на 31 млрд евро, сообщает «Коммерсантъ». Ранее речь шла о 132 млрд евро. По информации газеты Financial Times, в ноябре Говард Уилкинсон, первым сообщивший о сомнительных трансакциях в эстонском подразделении Danske Bank, рассказал, что значительная часть трансакций проводилась через «американское подразделение крупного европейского банка», под которым подразумевается Deutsche Bank. FT отмечает, что если эта информация подтвердится, то именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных трансакций Danske Bank, общая сумма которых составляет 200 млрд евро. По данным источников, в период с 2007 по 2015 год Deutsche Bank обработал около 1 млн таких трансакций. До 2015 года Deutsche Bank был корреспондентским банком Danske Bank, но, по некоторым данным, прекратил сотрудничество с Danske именно в связи с ростом числа подозрительных трансакций.

Задержание в Канаде по запросу США финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу связано с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. По данным издания, о потенциально противоправных действиях со стороны Ваньчжоу Вашингтон узнал от компании-контроллера, которая проверяла транзакции HSBC на предмет возможных нарушений в соответствии с соглашением, достигнутым банком с американскими властями. По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В Huawei подтвердили факт задержания и то, что США добиваются экстрадиции Ваньчжоу. При этом в компании заявили, что не располагают информацией о каких- либо незаконных действиях финдиректора.

В польской Нижней Силезии в районе населенного пункта Суха Гурна недалеко от въезда на автостраду S3 автобус попал в занос во время торможения, а затем слетел с дороги и упал в кювет, перевернувшись, сообщает «РИА Новости». По данным государственной пожарной службы, в результате ДТП 1 человек погиб, 19 человек получили ранения, из них 5 человек – тяжелые, еще 37 пострадавших находятся под наблюдением спасателей.

В Кении туристы могут отправиться в тур по местам, вдохновившим создателей мультфильма «Король Лев». По информации «РИА Новости», начать путешествие можно в Найроби, где находится парк Giraffe Manor, который известен своими жирафами, а далее отправиться в Laikipa, провинцию Кении. Именно эта местность и вдохновила авторов мультфильма на создание знаменитой Скалы Гордости. Также туристы смогут посетить заповедник Буффало-Спрингс. Путешествие по местам, которые показаны в мультфильме, будет стоить порядка $30 тыс. на семью из четырех человек.