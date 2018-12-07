Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает неправильным давление на Россию с помощью санкций, но уверен, что это не мешает российскому народу идти вперед.

«Сейчас в условиях санкций, которые идут с Запада, нападки на все это (…), все равно, смотрите: российский народ, как всегда, собрался с силами и идет вперед. И нам стало выгодно – мы больше поставляем в Россию сельскохозяйственной продукции, у нас торговля растет», - сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению президента Казахстана, Россия настроена на то, чтобы выйти из этих трудностей.

«Советский Союз все 74 года был под санкциями, вы забыли, а я хорошо помню, (…) эти санкции всегда были, несмотря на эти санкции, Россия подняла свою промышленность, подготовилась ко Второй мировой войне и выиграла эту войну. Поэтому потуги, которые сейчас делаются, приостановить развитие России неправильные, с одной стороны, а с другой стороны, контрпродуктивные», - считает Назарбаев.

Он отметил, что такое давление невыгодно Казахстану.

«У нас самая большая торговля с Россией, у нас 9 тыс. совместных с Россией предприятий. Мысли Владимира Владимировича Путина заключаются в том, чтобы все равно из этих трудностей найти выход, но ведь, чтобы пожать руки, нужны две руки: с той и с этой стороны. Он предлагает, он этого желает, а те придумывают то одно, то другое, причины для того, чтобы затормозить», - сказал Назарбаев, добавив, что «точно такая же политика ведется в отношении Китая, но это вообще не останавливает Китай».