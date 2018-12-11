10% акций «Казатомпрома» будут проданы в 2019 году, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Алихан Смаилов. Всего в 2019-2020 годах, по его словам, планируется продать 10 топовых объектов.

«Из 58 топовых объектов комплексного плана приватизации выставлено на продажу 34, в том числе продано 18 на сумму 136 млрд тенге. один объект будет выставлен к 28 декабря этого года (ТОО «Казахавтодор» - V), три топовых объекта подлежат исключению на основании решений госкомиссии, 1 объект - на ликвидации. Срок реализации 10 топовых объектов установлен на 2019-2020 годы решением госкомиссии. Еще по 9 объектам реализация по веским обоснованиям подлежит переносу на 2019-2020 годы», - сообщил Смаилов.

Вместе с тем, по его информации, в 2019 году подлежат выставлению на продажу: 23 объекта, запланированные на 2019-2020 годы. Из них – 7 крупнейших компаний ФНБ «Самрук-Казына», путем поэтапного вывода на IPO.

«14 ноября уже состоялись торги 15% из 25% акций НАК «Казатомпром» на бирже МФЦА (2%) и Лондонской фондовой бирже (13%), по результатам которых сумма сделок составила 451 млн долларов США. Продажа остальной части акций (10%), определенной к реализации, продолжится в следующем году», - проинформировал глава Минфина.

Еще 17 объектов, переносимых с текущего года по объективным обстоятельствам; 48 объектов, дополнительно включенных в комплексный план приватизации.

«Акиматами областей, городов республиканского значения и СПК до настоящего времени не разработаны дорожные карты приватизации по этим объектам. В связи с чем прошу ускорить данную работу», - попросил Смаилов.

В свою очередь министр национальной экономики Тимур Сулейменов добавил, что в настоящее время завершается реализация комплексного плана приватизации, исполнение составляет 88%, за исключением компаний, подлежащих выведению на IPO. Вместе с тем проведена инвентаризация организаций госсобственности и квазигосударственного сектора, по результатам которой правительством принято постановление об увеличении количества организаций, подлежащих приватизации, на 48 единиц.

«Учитывая необходимость проведения предпродажной подготовки данных объектов, их реализацию предлагаю провести до конца 2019 года», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Для повышения эффективности деятельности государственных органов министерство в 2019 году завершит функциональный анализ подведомственных организаций государственных органов на предмет выявления излишних и дублирующих функций. По итогам данной работы, отметил Сулейменов, будут подготовлены предложения по дальнейшей оптимизации подведомственных организаций государственных органов. Кроме того, до 2020 года планируется ввести мораторий на создание подведомственных предприятий, за исключением социальной сферы.

«Государственным органам будет рекомендовано использовать потенциал действующих подведомственных организаций. В настоящее время разработан соответствующий проект постановления, который проходит процедуры согласования», - заключил Сулейменов.