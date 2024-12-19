Структура Росатома продает доли в нескольких казахстанских урановых предприятиях Китаю

Во вторник нацкомпания «Казатомпром» сообщила о выходе российского партнера – АО «Ураниум Уан Груп» из некоторых совместных предприятий. Часть акций АО «СП «Заречное» была продана компании, принадлежащей китайскому госпредприятию, также ожидается продажа китайской компании долей ТОО «СП «Хорасан-U» и ТОО «Кызылкум».

«АО «Ураниум Уан Груп», входящее в группу компаний госкорпорации "Росатом", реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd (КНР)», - говорится в сообщении «Казатомпрома».

Российский эксперт, главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов в материале «Ведомостей» оценивает сделку приблизительно в $130 млн, ориентируясь на стоимость продажи американских активов Росатомом в 2021 году. Тем не менее с тех пор цена на природный уран поднялась втрое, и поэтому казахстанские активы, по его оценке, могли обойтись китайской компании в $300-400 млн.

Сообщается, что при этом доля участия «Казатомпрома» в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%.

АО «СП «Заречное» добывает уран на месторождении Заречное в Туркестанской области. Оно было открыто в 1977 году. Запасы месторождения на начало 2024 года составляли порядка 3,5 тыс. тонн урана, завершение отработки месторождения планируется в 2028 году. Согласно отчету компании за 2023 год, предприятие реализует урановую продукцию российскому АО «Техснабэкспорт» и АО НАК «Казатомпром».

В ноябре на этом предприятии было начато внутреннее служебное расследование в связи с предполагаемыми разливами технологических растворов на руднике. Специалисты областного департамента экологии подтвердили следы серной кислоты в почве, материалы были переданы в полицию.

«Казатомпром» также анонсировал, что если стороны завершат процедуры по закрытию сделки, АО «Ураниум Уан Груп» реализует 30% долей участия в уставном капитале ТОО «СП «Хорасан-U» и 30% долей участия в уставном капитале ТОО «Кызылкум» в пользу компании China Uranium Development Company Limited. Конечный бенефициар этой компании – China General Nuclear Power Corporation (CGN, КНР).

При этом доля участия «Казатомпрома» в этих совместных предприятиях также не изменится, сохранившись на уровне 50% в ТОО «СП «Хорасан-U» и 50% (косвенные) в ТОО «Кызылкум».

ТОО «СП «Хорасан-U» осуществляет добычу урана на участке «Харасан-1» месторождения Северный Харасан в Жанакорганском районе Кызылординской области. Запасы месторождения по состоянию на начало 2024 года составляют порядка 33 тыс. тонн урана со сроком эксплуатации до 2038 года.

Весь добытый уран ТОО «СП «Хорасан-U» перерабатывается на производственных мощностях ТОО «Кызылкум», находящихся непосредственно на месте отрабатываемого участка. ТОО «Кызылкум» не обладает какими-либо правами недропользования и осуществляет исключительно услуги по переработке урана.