Автомобили китайских брендов будут производить в Казахстане

В Астане во вторник состоялось подписание инвестиционного соглашения о вхождении в капитал (51% акции) крупнейшего казахстанского автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром» транснациональной китайской государственной компании по импорту и экспорту автомобилей СМС, входящей в General, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Сообщается, что в рамках развития совместного предприятия партнеры планируют довести объемы производства в отрасли до 100 тыс. единиц автомобилей и уровень локализации до 50%.

«Развитие автосборочного производства в г.Костанай позволит создать новые рабочие места в автомобильном производстве», - подчеркивается в сообщении.

Совместно с китайским партнером и инвестором в рамках стратегии развития производства в 2019-2021 годах планируется выпуск автомобилей под брендом JAC, ANKAI, HOWO, HANTENG.

Также указывается, что поставщики комплектующих будут выбраны из числа казахстанских и стран ЕАЭС, будет продолжена работа по обеспечению качественного сервисного обслуживания автомобилей потребителям.

Общая сумма инвестиций в совместное предприятие составит примерно $1,1 млрд.

Как отметил первый вице-премьер РК Аскар Мамин, принявший участие в церемонии подписания соглашения, это стратегический проект для отечественного автомобилестроения, который увеличит темпы развития отрасли и экспортный потенциал для выхода на внешние рынки. Проект является важным составляющим программы «Экономического пояса Шелкового пути» и входит в перечень казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.

В свою очередь председатель правления Genertec Лу Йимин считает, что в рамках совместного проекта будет значительно углублена локализация производства, расширен портфель брендов, внедрены новейшие технологии.

Genertec (China General Technology Group) – китайский государственный конгломерат, охватывающий области машиностроения, фармацевтики, инженерного подряда, строительства и недвижимости, а также технического консалтинга. Годовой оборот компании составляет $31

млрд. Экспортный инвестиционный портфель – $180 млрд.

СМС (China National Machinery IMP.&. EXP.CORP.) – крупный международный проектировщик, подрядчик по оказанию услуг в управлении проектами и поставщик услуг в автомобильной отрасли, входит в состав Genertec.