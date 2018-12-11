Центр анализа и прогнозирования создан при администрации президента РК

Указом главы государства Нурсултана Назарбаева при администрации президента создан Центр анализа и прогнозирования, сообщается на сайте Акорды.

Распоряжением Назарбаева заведующим Центром анализа и прогнозирования администрации президента РК назначен Ержан Бабакумаров.

В разные годы 40-летний Бабакумаров работал заведующим отделом внутренней политики, директором Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента, главным инспектором социально-политического отдела администрации президента, заведующим информационно-аналитическим центром АП, был вице-министром культуры и информации, министром культуры, информации и спорта РК, ответсекретарем минкультуры и спорта, замруководителя канцелярии премьер-министра, возглавлял Службу центральных коммуникаций при президенте РК. До нового назначения был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.