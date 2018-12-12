Правительство утвердило повышение размера пособий по инвалидности на 5%

Постановлением правительства от 7 декабря 2018 года № 811 «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2019 года» утверждено повышение социальных выплат по утрате трудоспособности и по потере кормильца на 5%. Документ опубликован в среду в официальной печати.

«С 1 января 2019 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2019 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат», - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, повысить пособия по инвалидности и потере кормильца на 5% поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 ноября в ходе совещания по вопросам модернизации системы социальной защиты населения.