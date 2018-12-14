Также синоптики прогнозируют похолодание
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Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в праздничные дни
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В период с 15 по 19 декабря в Казахстане ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер, сохранятся туманы и гололед, сообщает РГП «Казгидромет».

«Активный облачный массив, связанный с циклоном, и вызвавший снегопады в западных областях республики смещается в восточном направлении. По мере его перемещения через территорию Казахстана он будет вызывать местами снегопады, метели, порывистый ветер, а гололёд и туманы по-прежнему сохранятся на большей части республики», - говорится в сообщении.

В конце прогнозируемого периода со сменой тропосферных потоков с западных на северные и смещением антициклона похолодает в большинстве областей республики, уточнили синоптики.

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