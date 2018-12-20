Морозная и ясная погода ожидает казахстанцев на новогодние праздники

В Казахстане с 30 декабря по 2 января 2019 года будет морозная и ясная погода, лишь на севере республики ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «РГП «Казгидромет».

«В Новогодние праздники на большей части республики с влиянием антициклона будет преобладать ясная и морозная погода. Лишь в северной половине страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды: с осадками, усилением ветра и метелью», - говорится в консультативном прогнозе.

По данным синоптиков, в центре и на востоке республики температура воздуха ночью будет -15-25°С, днем -10-20°С, на юго-западе, юге и юго-востоке ночью -2-12°С, днем 0-5°С, местами +5°С, на западе ночью -5-15°С, днем 0-8°С, на севере и северо-западе ночью -15-23°С, днем -7-15°С.

Между тем 2 января антициклон охватит большую часть территории Казахстана, в связи с чем ожидается прояснение облачности и умеренно морозная погода.

30-31 декабря в Астане с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, временами снег, метель, усиление ветра 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью -12-17°С, днем -7-12°С. 1-2 января под влиянием антициклона будет ясная и умеренно морозная погода, температура воздуха ночью -20-25°С, днем -15-20°С.

В Алматы, по данным РГП «Казгидромет», в новогодние праздники будет ясная и умеренно морозная погода, ночью -5-10°С, днем -0-5°С.