Мир за ночь 23-24 декабря 2018 года

Подписан указ о выводе войск США из Сирии, ОПЕК+ может увеличить объемы снижения нефтедобычи для баланса на рынке, британский аэропорт Гатвик объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов за информацию о запустивших дроны, другой аэропорт – Бирмингема – остановил работу из-за проблем управления движением, а министр по вопросам безопасности Великобритании заявил о возрождении «Аль-Каиды». Тем временем Трамп назвал преемника Мэттиса на посту главы Пентагона, Госдеп предупредил о возможных терактах в Барселоне на рождественские и новогодние праздники, на востоке Сирии из плена ИГ освобождены более тысячи заложников, в Пермском крае объявили день траура по погибшим на шахте в Соликамске, а число погибших от цунами в Индонезии возросло до 229 человек.

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. Как пишет РБК, об этом телеканалу CNN сообщил источник в Пентагоне. В документе указаны точные сроки вывода, но телеканалу собеседник их не разгласил. Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это военным разгромом основной части группировки «Исламское государство», а завершение уничтожения джихадистов произойдет действиями «местных» стран, в особенности, Турции. Вместе с уходом военнослужащих прекратятся авиаудары США по ИГ, которые совершались для поддержки формирований сирийских курдов и умеренной оппозиции. В то же время в стране останется некоторое количество американских военных советников. В знак несогласия с данным решением свой пост покинул глава Пентагона Джеймс Мэттис и полпред США при Международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгурк.

Страны ОПЕК+ тщательно изучили декабрьское решение по сокращению нефтедобычи, сообщает РИА Новости. «Планируемое снижение добычи было тщательно изучено, но если оно не сработает, то у нас всегда есть вариант созвать внеочередное заседание ОПЕК, как мы уже делали в прошлом. «Если ситуация складывается так, что необходимо продлить на еще шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше - мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению», - заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. При этом он отметил, что ОПЕК, возможно, в действительности будет перевыполнять сделку, поскольку в ряде стран наблюдается естественное снижение добычи нефти. По его словам, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР на 37 млн баррелей превышают среднее значение за последние 5 лет, но уже в первом квартале рынок должен сбалансироваться. 7 декабря ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. – на страны, не входящие в ОПЕК.

Руководство британского аэропорта Гатвик объявило награду в размере 50 тыс. фунтов стерлингов за информацию о причастных к запуску дронов в воздушной гавани, сообщают «Известия». По данным правоохранительных органов, все, кто обладает соответствующими сведениями и готов ими поделиться, могут обратиться в организацию Crimestoppers. Ранее полиция уже задержала двух подозреваемых, предположительно причастных к инциденту в лондонском аэропорту, но 23 декабря они были освобождены без предъявления обвинений. Расследование продолжено, полиции удалось обнаружить в северной части Гатвика поврежденный беспилотный летательный аппарат. 21 декабря аэропорт Гатвик прекратил работу после того, как в его воздушном пространстве появились два беспилотника, они были замечены около взлетно-посадочной полосы. Все направлявшиеся в Гатвик самолеты отправляли на посадку в соседние аэропорты.

Другой британский аэропорт – города Бирмингема приостановил работу в связи с проблемами в системе управления воздушным движением, сообщает РБК. Неисправность, парализовавшая работу аэропорта примерно с 18:00 по Гринвичу, произошла из-за отказа электронной системы планов полетов. Обслуживание всех рейсов было временно прекращено. Сколько всего человек затронул инцидент, не сообщается.​ Аэропорт восстановил свою работу около 20:00 по Гринвичу.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ», министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что «Аль-Каида» «возрождается» и «готовится совершить новые террористические акты». В интервью изданию The Sunday Times он сообщил, что террористы разрабатывают технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолеты. Речь идет о миниатюрных бомбах и дронах, начиненных взрывчаткой. «Аль-Каида возрождается. Они провели реорганизацию. Они разрабатывают все больше планов в отношении Европы, они ознакомились с новыми методами, и все еще стремятся к атакам на самолеты», - сообщил министр. Эскизы беспилотников для доставки бомб,по данным издания, были обнаружены в ходе расследования в Великобритании.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. «У Патрика за плечами большой послужной список, он многого добился за время работы заместителем [министра], а до этого - в компании Boeing», - цитирует Трампа агентство ТАСС. Патрик Шанахан свою карьеру начал в 1986 году инженером в компании Boeing, после занимал там ряд руководящих должностей, в том числе был старшим вице-президентом корпорации по организации поставок. С 2004 года он курировал в Boeing программы противоракетной обороны (ПРО), участвовал в разработке лазера системы ПРО воздушного базирования. Пост первого заместителя министра обороны он занимает с начала 2017 года. Напомним, что Мэттис подал в отставку уйдет в отставку из-за расхождения во взглядах с президентом Трампом.

Формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) освободили из рук террористов «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор свыше тысячи заложников, сообщает агентство ТАСС. В частности, курдские отряды, которые составляют костяк СДС, провели успешные операции против банд террористической группировки в районах Шафаа, Эс-Суса и Багоз на восточном берегу реки Евфрат и обеспечили «безопасный выход мирных жителей, которые насильственно удерживались террористами и использовались ими в качестве живых щитов». Ранее, 15 декабря, в городе Хаджин в 30 км от границы с Ираком были освобождены 3126 человек, которые находились в плену у террористов.

Госдепартамент США опубликовал предупреждение о возможных террористических актах в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников, пишет «Коммерсантъ». Госдеп просит проявлять «повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в районе Барселоны Рамбла» и предупреждает, что террористы с большей долей вероятности могут атаковать туристические точки, транспортные узлы и другие общественные места. Отметим, что четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных действует в стране уже более трех лет.

Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим на шахте в Соликамске. По данным РИА Новости, соответствующий указ подписал глава региона Максим Решетников. Краевым учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, организациям и ведомства на территории региона – приспустить флаги России и Пермского края. Напомним, в субботу в 10.04 мск при производстве работ вспыхнул пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий». Из района задымления на поверхность были выведены 8 человек, 9 человек остались под землей на глубине 364 метра. Связь с ними была потеряна. В ходе спасательной операции было предпринято 8 попыток подобраться к заблокированным людям, но спуск на глубину оказался осложнен деформацией конструкций ствола, продолжающимся горением и сильной задымленностью. Спустя 20 часов с момента начала поисково-спасательных работ, 9человек были найдены погибшими. Спасателям понадобилось еще около шести часов для того, чтобы поднять тела на поверхность.

Число погибших в результате удара цунами по побережью Индонезии возросло до 229, более 400 пропали без вести. Как сообщает ТАСС, такие данные опубликовал в понедельник официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. «На основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести», - сказал он. Кроме того, свыше 4,4 тыс. местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии, практически полностью разрушены более 520 домов. Бедствие произошло ночью 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.