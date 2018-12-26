Бозумбаев также рассказал, что в чем его сила
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Почти на 100% выполнили в Минэнерго стратегический план
фото службы центральных коммуникаций

Тамара Вааль, Астана, Vласть

По итогам текущего года министерство энергетики выполнило свой стратегический план практически на 100%. И все это благодаря профессиональной команде, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Канат Бозумбаев. Также он ответил на вопрос, что позволяет оставаться ему тяжеловесом на политической арене.

«Свою судьбу зачем комментировать? Она же не совсем в моих руках. Но когда вы спрашиваете мужчину, в чем его сила – больше 100 килограмм веса, может быть, поэтому», - пошутил Бозумбаев, отвечая на вопрос, в чем его сила.

«Но самое главное, перешел на серьезный тон министр, несмотря ни на какие трудности «нужно работать, достигать результатов, принимать ежедневные управленческие решения».

«Да, они могут быть ошибочны, но все равно мы должны продвигать те установки, которые дает руководство. Мы выполняем поручения и стратегические планы правительства. Мы практически 100% выполнили свой стратегический план только потому, что мы хорошо запланировали, проработали с отраслью. Важно, чтобы работали профессионалы. В министерстве энергетики это удалось. И, к счастью, сложился замечательный коллектив профессионалов – от рядовых сотрудников до руководителей, которые позволяют добиваться успехов. Если бы не этот коллектив, то я бы перед вами уже не стоял», - заверил Бозумбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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