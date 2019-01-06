О причинах такого решения не сообщается
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Король Малайзии отрекся от престола
фото с сайта tass.ru

Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Причины такого решения не раскрываются, сообщает ТАСС.

Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца, «Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами».

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Мухаммад V в ноябре сыграл в Москве свадьбу с «Мисс Москва – 2015» 25-летней Оксаной Воеводиной, но официального подтверждения этой информации с малазийской стороны не было.

Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает «по совету парламента и правительства». Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии – «бумипутера» - и «законных интересов» остальных общин.

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