Король Малайзии отрекся от престола

Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца, «Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами».

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Мухаммад V в ноябре сыграл в Москве свадьбу с «Мисс Москва – 2015» 25-летней Оксаной Воеводиной, но официального подтверждения этой информации с малазийской стороны не было.

Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает «по совету парламента и правительства». Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии – «бумипутера» - и «законных интересов» остальных общин.