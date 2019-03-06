В Алматинской области заключенные избили сотрудника колонии

В колонии в поселке Заречный Алматинской области заключенные оказали сопротивление сотруднику исправительного учреждения, сообщила пресс-служба МВД РК.

«В учреждении ЛА-155/14 департамента УИС по Алматинской области в поселке Заречный была совершена попытка переброса запрещенных предметов. На контрольно-следовой полосе дежурным контролером Национальной гвардии были замечены трое осужденных, которые покинули расположение отряда, пытались проникнуть во внутреннюю запретную зону и забрать предметы, переброшенные неизвестными лицами. При пресечении противоправных действий осужденные оказали неповиновение сотруднику и нанесли ему телесные повреждения», - говорится в сообщении.

По информации МВД, прибывший наряд применил в отношении заключенных «специальные средства», они были задержаны и водворены в дисциплинарный изолятор.

«В отношении данных осужденных возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника учреждения, сотрудниками комитета УИС МВД РК проводится служебное расследование», - сообщили в МВД.

Между тем сотрудник колонии был доставлен в медицинское учреждение.