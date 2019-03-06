На всей территории республики температура воздуха будет выше климатической нормы
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Осадки сохранятся на севере и юге Казахстана в выходные дни
фото Жанары Каримовой

На всей территории Казахстана 7-10 марта будет по-весеннему тепло, но местами осадки сохранятся, сообщает РГП «Казгидромет».

«По-весеннему быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в выходные и праздничные дни на территории Казахстана. В северных областях республики с прохождением фронтов местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый западный ветер и гололёд. В южных областях также в отдельных районах возможны осадки, преимущественно дождь», - говорится в прогнозе синоптиков.

На всей территории республики температура воздуха ожидается выше климатической нормы, а ночью и утром - туман.

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