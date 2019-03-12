Мир за ночь 11-12 марта 2019 года

Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии согласовали дополнения в документе о Brexit, лидер британских лейбористов призвал парламент отвергнуть сделку с ЕС о выходе страны из союза, в Boeing заверили в безопасности эксплуатации лайнеров 737 MAX, власти США потребовали изменить систему Boeing 737 Max после катастрофы, а акции корпорации после авиакатастрофы в Эфиопии упали до показателей 11 сентября 2001 года. В Венесуэле объявили пятый выходной подряд из-за блэкаута, а парламент ввел в стране режим ЧП. Президент США Дональд Трамп предложил выделить $500 млн партнерам для борьбы с влиянием России, президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов, российская армия создает закрытый интернет, NASA готово высадить человека на Луну к 2028 году, а Google выплатит обвиняемому в домогательствах экс-сотруднику $45 млн компенсации.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне голосования в парламенте по Brexit согласовала в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером изменения в тексте соглашения c ЕС. Как сообщает РИА Новости, стороны согласовали документ по ирландской границе, который дополнит соглашение о Brexit без его изменения. «Этот документ предоставляет разъяснения и юридические гарантии о природе «бэкстопа», (…) дополняет соглашение, без его повторного открытия», - пояснил Юнкер на пресс-конференции с Мэй в Страсбурге. Во вторник британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС по Brexit. При этом правительство представит парламентариям два новых документа. Один будет подтверждать, что ЕС не использует защитный механизм («бэкстоп») по обеспечению свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия как «ловушку» для Великобритании. Во втором будут содержаться заверения сторон о стремлении заменить «бэкстоп» альтернативным вариантом (вроде торгового соглашения) к декабрю 2020 года. Мэй отметила, что «если мы применим этот режим, то он не будет постоянным», но при этом добавила, что Brexit соответствует интересам Великобритании. «Мы намерены следовать курсом на хорошие отношения в будущем», - заявила Мэй.

Между тем, как сообщает ТАСС, лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал коллег-депутатов отвергнуть проект соглашения с ЕС. «Переговоры премьер-министра (Терезы Мэй – V) провалились. Достигнутое этим вечером соглашение с Европейской комиссией не содержит ничего, что приближалось бы к тем изменениям, которые Тереза Мэй пообещала парламенту», - заявил он. Корбин добавил, что на фоне того, что сделка Мэй по Brexit «была массово отвергнута, премьер-министр безрассудно тянула время, не сумела провести действенные переговоры с ЕС и отказалась обеспечить такую общую позицию по этой сделке, которую парламент мог бы поддержать». «Именно поэтому депутаты должны отвергнуть эту сделку завтра (во вторник – V)», - считает Корбин.

Руководство американской компании Boeing заверило в безопасности дальнейшей эксплуатации пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX, несмотря на катастрофу в Эфиопии, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. В письме генерального директора компании указывается, что расследование обстоятельств катастрофы находится на ранней стадии, и на данный момент нет необходимости в публикации новых рекомендаций относительно полетов данных лайнеров. По данным телеканала NBC, крупные американские авиакомпании, в том числе American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines не намерены отказываться от самолетов данного типа.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после крушения пассажирского самолета в Эфиопии потребовало от компании Boeing усовершенствовать систему управления полетом самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9, сообщает РБК. В частности, Boeing обязали до апреля внести корректировки в систему увеличения характеристик маневрирования (MCAS). Эта функция, появившаяся у четвертого поколения самолетов Boeing 737, предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом. Кроме того, будут внесены изменения в руководство по обучению пилотов, а также в руководство по техническому обслуживанию самолетов. Вместе с тем FAA считает лайнеры Boeing 737 Max пригодными для полетов.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ», после катастрофы в Эфиопии акции компании Boeing упали на бирже США на 6,5%. Отмечается, что это самое резкое падение цены акций в течение одного дня с 11 сентября 2001 года, когда в США была совершена серия терактов. Однако несмотря на падение акций перевозчика, американскому промышленному сектору удалось показать небольшой рост.

Власти Венесуэлы на фоне продолжающегося энергетического кризиса в стране сделало вторник пятым подряд выходным днем, сообщает РИА Новости. Как объявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, указом президента «приостанавливается рабочая деятельность и образовательные занятия на всех уровнях еще на 24 часа». Ранее правительство латиноамериканской страны уже отменяло рабочий день 8 и 11 марта. 7 марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «Эль-Гури», покрывающей 80% потребностей страны в электричестве, произошла крупная авария. Власти объяснили это «саботажем» на гидроэлектростанции и хакерской атакой. Из-за последовавшего за этим блэкаута, который уже назвали самым масштабным за всю историю республики, были обесточены не менее 20 из 23 штатов. Авария сильно ударила по работе транспортной системы и коммунальных служб, метро Каракаса остается закрытым, сотовая связь и интернет функционируют с серьезными помехами.

Национальная ассамблея Венесуэлы в понедельник приняла решение ввести в стране чрезвычайное положение на фоне масштабного отключения электроэнергии. Как напоминает РБК, к таким мерам призвал спикер парламента Хуан Гуайдо, в январе объявивший себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро. Необходимость режима ЧП он объяснял гибелью людей из-за отключения электричества и многомиллионными потерями венесуэльских предпринимателей. Режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайных ситуаций экономические и военные ресурсы. Между тем на фоне введения режима ЧП Гуайдо призвал граждан «выйти на улицы» 12 марта, чтобы добиться «прекращения узурпации» и проведения свободных выборов.

Президент США Дональд Трамп предложил выделить $500 млн на помощь партнерам США в Европе и Азии для борьбы со «злонамеренным влиянием» России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект федерального бюджета страны на 2020 финансовый год, наступающий с 1 октября 2019 года. В частности, средства предлагается направить на укрепление коллективной безопасности, защиту территориальной целостности партнеров США, их уход от использования российского вооружения, на ликвидацию «слабых мест в макроэкономической среде», которые Россия может использовать в своих интересах, - это сферы энергетики и торговли. Всего США запланировали на 2020 финансовый год $4,74 трлн расходов (в 2019 финансовом году – $4,5 трлн) и $3,64 трлн доходов. Дефицит бюджета превысит $1 трлн. Проект бюджета предусматривает сокращение необоронных расходов на 9% до $543 млрд. Максимальное сокращение расходов коснется агентства по защите окружающей среды (-31%), госдепартамента (-23%), департамента жилищного и городского развития (-16%). Между тем расходы на оборону Трамп предлагает увеличить на 5% (на $33 млрд) до $718 млрд. В 2020 финансовом году планируется закупить 12 военных кораблей, 2 экспериментальных беспилотных корабля, 110 истребителей и модернизировать бронетанковые соединения. Расходы на строительство стены на границе с Мексикой составят $8,6 млрд.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, занимающий этот пост с 1999 года, отказался участвовать в планировавшихся 18 апреля выборах (политик в случае победы переизбрался бы уже на пятый срок). Текст обращения к найии опубликовала ежедневная газета El Khabar, пишет РБК. Бутефлика также объявил о переносе президентских выборов и об отставке правительства. «Я понимаю, что подвигло массы граждан выбрать такой способ выражения своего мнения», - отмечает президент страны, комментируя массовые протесты в Алжире. Бутефлика, ссылаясь на состояние своего здоровья и на свой возраст, пишет, что ему осталось выполнить только «последний долг» перед населением страны: «заложить основы новой республики, которая станет основой для нового алжирского режима». Перенос выборов он объясняет необходимостью обеспечить «спокойствие и общественную безопасность». Для разработки и реализации необходимых стране реформ президент Алжира обещает созвать национальную конференцию, во время которой разработают проект новой Конституции страны, после чего он она будет вынесена на референдум. И только после этого пройдут новые президентские выборы пройдут. При этом разработка новой Конституции должна завершиться в 2019 году. 82-летний Бутефлик объявил о своих планах идти на новые выборы 10 февраля, официально его кандидатура была утверждена 3 марта. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране, митинги также прошли во Франции.

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Как сообщают «Известия», закрытая система обмена цифровой информацией будет называться мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). В Минобороны изданию сообщили, что первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года. При этом у МТСС будет собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику и Дальний Восток. Мультисервисная транспортная сеть связи не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее с Всемирной паутиной, в ней будут предусмотрены электронный журнал учета действий должностных лиц и идентификация пользователей, а вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. Планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data. МТСС будет применяться и в боевых условиях, в защищенном режиме обеспечивать логистику. Сейчас для обмена информацией российские военные пользуются ЗСПД – закрытым сегментом передачи данных. По мнению экспертов, теоретически новая военная сеть обмена информацией в будущем может стать сегментом суверенного российского интернета.

Совет директоров холдинга Alphabet, владеющего Google, принял решение выплатить бывшему топ-менеджеру компании Амиту Сингхалу $45 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на The New York Times. По данным издания, Сингхал был вынужден покинуть компанию в 2016 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Компенсации будут выплачены и другим сотрудникам, которых ранее заподозрили в домогательствах. В октябре 2018 года стало известно, что за последние 2 года из Google были уволены почти 50 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) будет готово отправить человека на Луну к 2028 году, говорится в бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября. Как сообщает ТАСС, «во время этой миссии экипаж может оставаться на лунной поверхности до семи дней – дольше, чем любая другая миссия в истории». На эти целя в бюджете заложено $10,7 млрд, в том числе «на продолжение строительства ключевых компонентов» для отправки астронавтов на Луну и за ее пределы, а также $363 млн «на поддержку коммерческой разработки большого лунного посадочного модуля, который первое время сможет перевозить грузы, а затем и астронавтов на поверхность Луны». NASA заявило, что отправка человека на Луну будет с целью «исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде». При этом опыт, полученный при отправке астронавтов на Луну, будет использован при полете на Марс.