В казахстанском кинопрокате фильм «Капитан Марвел» собрал 310 миллионов тенге

По итогам первого уик-энда широкого проката в Казахстане фантастический блокбастер MARVEL «Капитан Марвел» занял лидирующую позицию, показав второй результат по сборам за первый уик-энд в топе лучших стартов среди фильмов Meloman Entertainment, сообщила компания Меломан.

Сборы фильма за праздничный уик-энд в период с 7 по 10 марта составили 310 миллионов тенге.

Таким образом, картина уступила по сборам в первый уик-энд лишь блокбастеру «Мстители: Война бесконечности» (384 721 759 тенге), и оставила позади такие картины, как «Веном», «Первый Мститель: Противостояние», «Стражи Галактики. Часть 2», «Сумерки. Сага. Рассвет» и «Моана».

Впервые во вселенной MARVEL главным героем стала женщина. «Капитан Марвел» рассказывает о том, как пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Главные роли сыграли: обладательница премии Оскар Бри Ларсон, Джуд Лоу, Самюэл. Л. Джексон, Аннетт Бенинг.

По сообщению издания The Variety , в мире «Капитан Марвел» за выходные собрал $455 миллионов, это шестой старт за всю историю кино.