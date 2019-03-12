В авиакомпании заявили, что «замечаний в его работе не наблюдается»
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SCAT продолжит эксплуатацию Boeing 737 MAX 8
фото Wikipedia

Авиакомпания SCAT, единственный эксплуатант Boeing 737 MAX 8 в Казахстане, сообщила, что приостанавливать использование самолетов не планируется.

«Самолёт типа Boeing 737 MAX 8, находящийся в парке авиакомпании, эксплуатируется в штатном режиме, замечаний в его работе не наблюдается», - заявили в авиакомпании.

Напомним, что после крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта ряд стран, в том числе Китай, Индонезия, Сингапур, Вьетнам, Мексика, Бразилия, Австралия, ввели временный запрет на использование этих лайнеров. В Аргентине пилоты Aerolineas Argentinas отказались летать на Boeing 737 MAX 8 до «получения информации и гарантий отсутствия какого-либо риска при их использовании».

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