Гибель рыбы на Урале не повлияет на естественную популяцию – МСХ

Алия Иксанова, Астана, Vласть
Гибель рыбы в реке Урал не повлияет на естественную популяцию, так как большая ее часть выращена в искусственных условиях, считает и.о. заместителя председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана Нариман Жунусов.
«На 11 марта было собрано и утилизировано 111,4 тонны, из них 103 тонны – это искусственно выращенные осетровые виды рыб на двух хозяйствах», - сказал Жунусов на пресс-конференции, выразив сожаление, что потеряно такое количество осетровых, для выращивания которых были приложены усилия.
Он добавил, что «эти 103 тонны никакого прямого влияния на популяцию естественную не наносят и никаким образом связывать это нельзя».
При этом Жунусов отметил, что для окончательных выводов все же необходимо дождаться завершения всех работ, включая сбор и утилизацию снулой рыбы.
Массовая гибель рыбы в Урале началась еще в начале декабря прошлого года. Рыба гибла как в реке, так и в садковых хозяйствах. Спецгруппа МВД Казахстана расследует дело по ст.328 УК РК (загрязнение, засорение или истощение вод), так как официально подтверждено исследованиями, что причиной массового мора рыбы является токсическое воздействие аммиака.
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