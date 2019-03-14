Мир за ночь 13-14 марта 2019 года

Пентагон намерен провести испытания крылатой ракеты, британский парламент проголосовал против реализации Brexit без сделки и теперь в правительстве обсуждают перенос даты выхода страны из ЕС на срок до двух лет. Президент США распорядился прекратить полеты Boeing 737 MAX 8 и 9, а Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX. В Венесуэле полностью восстановили подачу электричества, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа получил еще 3,5 года тюрьмы, экипаж потерпевшего аварию «Союза» отправится на МКС второй раз, а в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой.

Пентагон планирует в августе провести испытания крылатой ракеты наземного базирования, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По информации источника агентства, дальность ракеты составляет 621 милю (около 1 тыс. км). В случае успешных испытаний ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавил источник. В феврале США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. После этого такой же шаг приняла и Россия. 11 марта стало известно, что Вашингтон возобновит производство запрещенных ДРСМД ракет.

Британская Палата общин большинством голосов запретила правительству выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения. Как пишет Русская служба ВВС, «за» проголосовал 321 депутат, «против» - 278. Теперь Великобритания готовится отложить выход из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта. При этом депутаты нанесли правительству Терезы Мэй еще одно поражение: кабинет предлагал исключить возможность выхода без соглашения только конкретно 29 марта, но Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо. После окончания голосования Мэй отметила, что «юридически вероятность выхода без соглашения сохраняется, если только не будет достигнута какая-либо иная договоренность». В тексте постановления, внесенного правительством, говорилось, что парламент отвергает возможность выхода 29 марта без соглашения, но при этом констатирует, что «возможность выхода без соглашения по умолчанию остается в силе, если Палата общин и ЕС не ратифицируют какое-либо соглашение».

Между тем газета The Daily Telegraph пишет, что члены британского правительства обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет. Как сообщает ТАСС, Brexit будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин поддержать на следующей неделе достигнутую с Брюсселем сделку о сотрудничестве. Если соглашение об условиях Brexit будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на «более длительный» срок. Как поясняла Мэй, если законодатели вновь откажутся дать зеленый свет проекту соглашения с ЕС, то Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из состава ЕС затянется на неопределенное время. По данным издания, Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией с Brexit и над своей Консервативной партией: сразу 18 членов правительства нарушили партийную дисциплину, отказавшись голосовать против предложения заблокировать возможность реализации сценария выхода из ЕС без сделки. В среду британский премьер предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с Брюсселем об условиях Brexit до 20 марта. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали проект сделки с ЕС.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX 8 и 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает «Коммерсантъ». «Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения»,- заявил Трамп. Он уточнил, что Федеральное управление гражданской авиации США сообщит о подробностях этого решения.

Между тем компания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию 737 MAX по всему миру, объясняя этот шаг предосторожностью и чтобы успокоить общественность. При этом в корпорации по-прежнему уверены в безопасности модели самолета. «Тем не менее, после консультации с Федеральным авиационным управлением США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и авиационными властями и его клиентами по всему миру, Боинг определил - из-за предосторожности и для того, чтобы успокоить Летающая общественность безопасности воздушного судна - рекомендовать АВС временную приостановку полетов всего мирового парка 371 737 самолетов МАКС», - говорится в сообщении корпорации.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электроэнергии в стране полностью восстановлена в среду после блэкаута, сообщает РИА Новости. При этом он признал, что в ряде мест по-прежнему есть проблемы из-за взрывов трансформаторов. Напомним, в Венесуэле 7 марта произошел энергетический коллапс из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

Бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили еще к 43 месяцам тюрьмы в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США, сообщает Русская служба ВВС. Напомним, что ранее он уже получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые преступления. Таким образом Манафорт проведет в тюрьме в общей сложности 7 лет и 5 месяцев. Суд округа Колумбия также назначил ему штраф в размере $6,1 млн. Манафорт – один из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем, расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Политтехнолога обвинили в лоббистской деятельности в интересах пророссийских политиков на Украине – до сотрудничества с Трампом Манафорт работал на Виктора Януковича, когда тот был президентом Украины. Манафорт признал вину и заключил сделку со следствием, рассчитывая на более мягкий приговор. Однако в ноября 2018 года Мюллер заявил, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, солгав на допросах. В частности, он скрыл информацию о контактах с гражданином России Константином Килимником, которому, будучи начальником штаба Трампа, передавал данные соцопросов во время президентской кампании в США. Американские власти подозревают Килимника в связях с российской разведкой. Манафорт взял на себя полную ответственность за вменяемые ему преступления и попросил прощения за вред, который он нанес государственным институтам

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, не попавшие на МКС из-за аварии ракеты в октябре 2018 года, отправятся на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-12» 14 марта вместе с американкой Кристиной Кук, сообщает РИА Новости. Старт корабля на ракете «Союз-ФГ» с космодрома «Байконур» запланирован на 22:14 мск. Миссия должна будет продлиться 204 дня. 29 мая запланирован выход российских членов экипажа в открытый космос, чтобы снять с внешней поверхности станции экспонируемые материалы и возвратить их на Землю, чтобы ученые выяснили, как космические условия повлияли на образцы. Астронавты НАСА также проведут много времени в открытом космосе. Выходы запланированы на 22 и 29 марта и 8 апреля. Каждый из них продлится около 7 часов. При этом это будет первый в истории выход сразу двух женщин – Кристины Кук и Энн Макклейн, находящейся сейчас на станции. Между тем сообщается, что накануне старта трудности с техникой продолжают преследовать экипаж. Источник в отрасли сообщил РИА Новости, что комплексные испытания ракеты «Союз-ФГ» пришлось повторить из-за проблем, возникших накануне во время предстартовой проверки. Другой источник сообщил, что специалистам пришлось заменить два прибора системы управления.

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, пишут «Ведомости». Как следует из данных сервиса Downdetector, пользователи жалуются на то, что не могут зайти на сайт соцсетей, на проблемы с обновлением лент, а также на сбои при отправке файлов в личных сообщениях. Чаще других о проблемах с Facebook сообщили пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и др.) и Латинской Америке (Бразилия, Перу). Проблемы с Instagram испытывали жители Восточного побережья США, Великобритании, Франции и Нидерландов.

Кроме этого, по информации РИА Новости, проблемы были и в работе WhatsApp. По данным портала, пользователи испытывали сложности с получением и отправкой сообщений (45%), соединением (40%) и входом в систему (13%). О проблемах с работой WhatsApp сообщали жители Европы (Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Испании) и Латинской Америки (Бразилии, Аргентины, Мексики).