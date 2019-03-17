Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing перед крушением сообщал о проблемах с управлением

Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing 737 Max 8 перед крушением самолета запросил разрешение на быстрый подъем, а затем сообщал о проблемах с управлением, сообщает ТАСС .

Источник Reuters, ознакомившийся с записями переговоров авиадиспетчеров и экипажа, сообщил, что после взлета самолет набрал нетипично высокую скорость. Вскоре пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешения набрать высоту в 14 тыс. футов (4 тыс. 267 метров) над уровнем моря, что составляет примерно 6,4 тыс. футов (1 тыс. 951 метр) над аэропортом Аддис-Абебы. Вслед за этим пилот запросил срочное разрешение на возвращение в воздушную гавань. На высоте 10,8 тыс. футов (3 тыс. 292 метра) над уровнем моря самолет исчез с радаров.

Собеседник агентства также сообщил, что у пилота были «проблемы с управлением полетом», поэтому он «хотел набрать высоту». Reuters уточняет, что пилоты обычно делают такие запросы, когда испытывают проблемы невысоко от земли и хотят получить место для маневра и избежать полета над местностью со сложным рельефом. Вокруг Аддис-Абебы холмистая местность, а к северу расположена горная цепь Энтото.

По данным источников газеты The New York Times, ознакомившихся с аудиозаписью переговоров авиадиспетчеров и экипажа, командир лайнера запросил разрешения на возвращение уже через три минуты после вылета, так как самолет слишком быстро набирал скорость.

Между тем «Известия» сообщают, что французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опубликовало фото бортового самописца самолета. Сотрудники бюро проанализируют параметры полета и записи переговоров пилотов, которые зафиксировали черные ящики до катастрофы, чтобы установить причины крушения воздушного судна.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, находившиеся на его борту 157 человек погибли. После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.