Назначен первый вице-министр сельского хозяйства РК

Напомним, что ранее Арман Евниев был освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства согласно поданному заявлению. После отставки правительства, Евниев заявил, что уходит с государственной службы. Он отмечал, что «хватит тратить силы и время на бесконечные совещания».

Айдарбек Сапаров в разные годы был первым заместителем директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация», начальником областной территориальной инспекции МСХ по Северо-Казахстанской области, акимом района Шал акына, аким района Магжана Жумабаева СКО, заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам сельского хозяйства. С сентября 2011 года занимал должность первого заместителя акима Северо-Казахстанской области.