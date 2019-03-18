Им стал Айдарбек Сапаров, ранее занимавший должность первого заместителя акима СКО
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Назначен первый вице-министр сельского хозяйства РК
Фото inform.kz

Постановлением правительства Айдарбек Сапаров назначен на должность первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщается на сайте премьер-министра.

Напомним, что ранее Арман Евниев был освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства согласно поданному заявлению. После отставки правительства, Евниев заявил, что уходит с государственной службы. Он отмечал, что «хватит тратить силы и время на бесконечные совещания».

Айдарбек Сапаров в разные годы был первым заместителем директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация», начальником областной территориальной инспекции МСХ по Северо-Казахстанской области, акимом района Шал акына, аким района Магжана Жумабаева СКО, заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам сельского хозяйства. С сентября 2011 года занимал должность первого заместителя акима Северо-Казахстанской области.

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