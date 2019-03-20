В среду в ходе совместного заседания палат парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность президента страны.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности президента Республики Казахстан», - сказал Токаев.

«Разрешите вручить вам удостоверение, нагрудный знак, штандарт президента и орден «Золотой орел», - сказал в свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев.

Как отметил председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами, «согласно статье 42 Конституции Республики Казахстан президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения присяги народу Казахстана».

Центральная избирательная комиссия в среду официально приняла постановление о прекращении полномочий президента страны Нурсултана Назарбаева.Такое решение вынесено в среду на заседании ЦИК. Также принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата сената Касым-Жомарта Токаева.