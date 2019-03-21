Всемирно известный бренд «Астана» будет сохранен – Абаев

После смены названия города переименование не коснется ключевых объектов столицы Казахстана, в названии которых есть Астана, заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Сам процесс переименования не будет так радикален, как думают многие. Прежде всего, акимат выберет максимально не затратный для государственного бюджета путь. Никто не ставит задачу в один день сменить все баннеры, вывески, объявления. Нет, этого не будет. И еще, очень важно: все ключевые объекты города: Астана Опера, Астана Арена, спортивные клубы, телеканал Астана и так далее – не будут менять свои наименования», - сказал Абаев в программе «Открытый диалог» на государственном телеканале «Хабар», отрывок которой опубликован в Facebook.

Он отметил, что международный бренд «Астана» будет сохранен.

«К примеру, Международный финансовый центр (Астана – V), авиакомпания «Эйр Астана», велокоманда «Астана», спортивная команда «Астана Арланс» - все это сохранит свое прежнее название. Таким образом, мы сохраним всемирно известный бренд «Астана» и будем развивать новый бренд с огромным потенциалом «Нур-Султан»», - сказал Абаев.

Он также сообщил, что официальные документы, в которых указано старое название столицы, не утратят свою юридическую силу.

«Никому не нужно идти в ЦОНы и менять их. Смена документов будет происходить строго по истечению срока их действий», - подчеркнул министр.

Отметим, что название города Астана используется не только в названиях театра оперы, балетного проекта, национальной авиакомпании, многочисленных спортивных клубов, включая футбольный, играющий в еврокубках, но и в многочисленных форумах, например, крупном экономическом - он носит название «Астанинский экономический форум». По имени столицы также называли переговоры по урегулированию ситуации в Сирии – «Астанинский процесс».

Накануне с идеей переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, а улицам областных центров присвоить имя первого президента выступил во время присяги народу страны временный президент Касым-Жомарт Токаев. Позднее в тот же день парламент принял поправки в Конституцию, которые позволяют переименовать столицу.