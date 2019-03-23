Астана переименована в Нур-Султан

"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Документ вводится в действие с момента его первого официального опубликования.

С идеей назвать столицу страны именем первого президента Нурсултана Назарбаева в среду во время присяги народу Казахстана выступил президент Касым-Жомарт Токаев. В тот же день парламент принял в двух чтениях поправки в Конституцию, предусматривающие переименование Астаны в Нур-Султан.

Астана носила свое название 21 год, после переноса столицы из Алматы. До этого город назывался Акмола, Целиноград и Акмолинск. Идея переименовать столицу в честь первого президента Казахстана высказывалась неоднократно депутатами, общественными деятелями и политиками, но Нурсултан Назарбаев ее неизменно отвергал.

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