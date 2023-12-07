Как Назарбаев описывает Қаңтар?

Во время событий Қанды Қаңтар бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста председателя Совета безопасности, а после лишился статуса «елбасы» и подвергся осторожной критике со стороны нынешнего президента за то, что при нем появилась «прослойка богатых людей даже по международным меркам». Сам он появился в публичном поле лишь спустя почти три недели после первых протестов , сообщив в своем обращении, что является обычным «пенсионером».
Спустя почти два года Назарбаев написал 700-страничную автобиографию, в которой посвятил одну из глав Январским событиям. Власть рассказывает, как бывший президент Казахстана, полного ухода из власти которого требовали протестующие во время Қантара, описывает те события.
Ни слова о жертвах
«Дорога истории трудна во все времена. Доказательства тому — события в январе 2022 года», — начинает свою главу «Январь» Назарбаев в своей автобиографической книге «Моя жизнь».
Он тут же напоминает читателям, практически повторяя заявления Токаева, что «организованные экстремистские группы устроили массовые беспорядки в стране и совершили террористические нападения». Бывший президент в устрашающей манере пишет о том, что «экстремисты» и «бесчинствующая толпа» захватили административные здания, алматинский аэропорт, оружейные магазины и нападали на сотрудников правоохранительных органов и избивали жителей.
При этом о «приказе открыть огонь на поражение без предупреждения», отданный Касым-Жомартом Токаевым, и о жертвах Января, среди которых четырехлетняя Айкоркем Мелдехан (по ее делу военнослужащему был вынесен оправдательный приговор), о том, как разгонялись мирные акции протеста в ряде регионов, о пытках, массово применявшихся в отношении арестованных, бывший президент умалчивает.
О своей роли во время Январских событий Назарбаев также обходится одним абзацем, мотивировав это тем, что «достаточно уже сказано». Он лишь добавляет, что ему приходилось наблюдать за всем этим со стороны и «переживать».
О том, почему, будучи руководителем страны на протяжении 30 лет, он находился в безмолвии до 18 января - Назарбаев тоже не рассказывает.
Причины: пандемия и слабое правительство
Уделив лишь небольшое внимание самим событиям, Назарбаев переходит к объяснению причин.
«Во все времена возникают причины, вызывающие недовольство определенной части народа. Не бывает жизни без трудностей», — считает бывший президент, большинство членов семьи которого во времена его правления ставшие крупными бизнесменами.
Но к этому, пишет он, добавились «тревожные веяния мирового характера» - снижение экспортных доходов, пандемия коронавируса, которая «изрядно надоела людям и истрепала им нервы». Помимо прочего, он констатирует, что серия девальваций, произошедших во время его правления, сильно уронила курс национальной валюты, что привело к удорожанию товаров первой необходимости.
Бывший президент никак не описывает свою роль при принятии решений о девальвации тенге. К примеру, во время девальвации 2014 года он называл ее полезной для экономики и утверждал, что она сделана для того, «чтобы улучшить экономическое положение наших предприятий, на каждом из которых работает по 10-40 тысяч человек». Он уверенно заявлял, что девальвация «не должна негативным образом касаться простых граждан».
Он также пишет, что в работе правительства были «серьезные недостатки», поэтому не росли реальные доходы населения. В связи с этим в отставку было отправлено правительство Бакытжана Сагинтаева, а после - Аскара Мамина.
При этом Сагинтаев после отставки был отправлен на «понижение» акимом в Алматы.
Назарбаев также опускает экстремальное неравенство, выстроенное президентом в результате политики, проводимой в интересах олигархов. Он не прокомментировал заявления Токаева о том, что «благодаря первому президенту — елбасы, в стране «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам».
В том же выступлении Токаев говорил о том, что «ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансовые олигархические группы», а Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, которые пользовались доступом в «высокие кабинеты».
Говоря о недовольстве населения политикой властей, Назарбаев лишь констатирует, что «такие группы существует всегда». Тем не менее, он отмечает, что серьёзным показателем уплотнения групп недовольных стало голосование за Амиржана Косанова (согласно официальным результатам голосования, Косанов набрал 16,23% голосов) на президентских выборах 2019 года.
«До этого не было случая, чтобы на президентских выборах представитель оппозиции набрал так много голосов. Говоря откровенно, после президентских выборов 1999 года, на которых баллотировался Серикболсын Абдильдин, других серьезных соперников и не появлялось», — пишет Назарбаев.
Бывший президент не упоминает и то, что за более чем 30 лет независимости представители оппозиции подвергались гонениям, акции протеста жестко пресекались, а их партии и движения не могли добиться регистрации. Очень мало что изменилось в этом смысле и после ухода Назарбаева с поста президента - несмотря на изменения законодательства, оппозиция по-прежнему не может добиться регистрации партий, а митинги приводят к задержаниям и превентивным арестам.
Во времена президентства Назарбаева гонениям подвергалась партия Демократический выбор Казахстана, в которую вошли представители элиты, недовольные руководством страны. Ее запретили в 2005 году. А ее правопреемница - «Алга!» не могла получить регистрацию. Ее также закрыли в 2012 году, признав экстремистской организацией.
Недовольные президентом и Аблязов
Главной причиной январских событий Назарбаев называет «борьбу за власть». Он утверждает, что экономические трудности были использованы для развязывания этой борьбы.
«В 2019 году, когда я добровольно сложил с себя президентские полномочия и в соответствии с Конституцией передал их председателю сената, многие восприняли это в штыки, о чем я знаю доподлинно. (...) Некоторые из них, кто был против (тайно, конечно) моего состоявшегося решения о выборе преемника, мечтали занять пост президента», — пишет он.
Назарбаев считает, что «сигналом для активизации противников президента» стало его решение передачи председательства в правящей партии Токаеву.
«Теперь противники убедились в том, что на выборах 2024 года я буду поддерживать Токаева», — рассказывает бывший президент.
Он также сообщает, что собирался передать пост председательства в Совете безопасности Токаеву. Тот в свою очередь в январе 2022 года сообщал, что решение о том, что он займет пост председателя Совбеза было принято «буквально на ходу».
«Я лично и добровольно передал власть преемнику. Зачем мне часть власти, когда я мог сидеть, продолжая быть президентом и имея полную поддержку народа (что показали выборы 2015 года). К тому же сократил срок своих полномочий почти на два года», — пишет он.
На вопрос о том, кто стоял за этой «борьбой за власть», Назарбаев лишь ссылается на материалы парламентских слушаний в январе 2023-го. Он соглашается с тем, что это была попытка государственного переворота и то, что она готовилась в течение 2021 года. О приговорах бывшему председателю КНБ Кариму Масимову и его заместителям, он повторяет свою цитату про Иисуса и Иуду, сказанную во время президентских выборов 2022 года.
Бывший президент также не упускает момента, чтобы раскритиковать оппозицию, в частности, одного из своих заклятых врагов - Мухтара Аблязова.
«Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к “координации действий” (...) Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию. Говорит с гордостью и удовлетворением. Страдания людей воспринимает как свою победу в политике. Какой цинизм», — пишет Назарбаев.
Он считает, что для радикальной оппозиции естественно противодействовать власти, но она не вправе призывать вышедших на улицу манифестантов к насильственному захвату власти.
«Имя этому - бандитизм и терроризм», — подытоживает Назарбаев.
Поддержка Токаева
Несмотря на критику со стороны Токаева в первые месяцы после январских событий Назарбаев продолжает поддерживать своего преемника. Он упоминает слова Токаева: «Наш первый президент проделал большую работу по превращению страны в крепкое государство».
«Это оценка явилась большой поддержкой для меня», — написал он.
Главу о январе Назарбаев заканчивает словами: «Народ, преодолевший подобное и сохранивший свой внутренний стержень, - это сильный народ. Несомненно у такой страны светлое будущее».
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