Как Назарбаев описывает Қаңтар?

В том же выступлении Токаев говорил о том, что «ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансовые олигархические группы», а Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, которые пользовались доступом в «высокие кабинеты».

Говоря о недовольстве населения политикой властей, Назарбаев лишь констатирует, что «такие группы существует всегда». Тем не менее, он отмечает, что серьёзным показателем уплотнения групп недовольных стало голосование за Амиржана Косанова (согласно официальным результатам голосования, Косанов набрал 16,23% голосов) на президентских выборах 2019 года.

«До этого не было случая, чтобы на президентских выборах представитель оппозиции набрал так много голосов. Говоря откровенно, после президентских выборов 1999 года, на которых баллотировался Серикболсын Абдильдин, других серьезных соперников и не появлялось», — пишет Назарбаев.

Бывший президент не упоминает и то, что за более чем 30 лет независимости представители оппозиции подвергались гонениям, акции протеста жестко пресекались, а их партии и движения не могли добиться регистрации. Очень мало что изменилось в этом смысле и после ухода Назарбаева с поста президента - несмотря на изменения законодательства, оппозиция по-прежнему не может добиться регистрации партий, а митинги приводят к задержаниям и превентивным арестам.

Во времена президентства Назарбаева гонениям подвергалась партия Демократический выбор Казахстана, в которую вошли представители элиты, недовольные руководством страны. Ее запретили в 2005 году. А ее правопреемница - «Алга!» не могла получить регистрацию. Ее также закрыли в 2012 году, признав экстремистской организацией.

Недовольные президентом и Аблязов

Главной причиной январских событий Назарбаев называет «борьбу за власть». Он утверждает, что экономические трудности были использованы для развязывания этой борьбы.

«В 2019 году, когда я добровольно сложил с себя президентские полномочия и в соответствии с Конституцией передал их председателю сената, многие восприняли это в штыки, о чем я знаю доподлинно. (...) Некоторые из них, кто был против (тайно, конечно) моего состоявшегося решения о выборе преемника, мечтали занять пост президента», — пишет он.