Стали известны данные «черных ящиков» разбившегося в Индонезии Boeing

Пилоты Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, разбившегося в октябре 2018 года, перед крушением пытались свериться с руководством по эксплуатации в поисках решения возникших проблем, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Источники агентства, знакомые с содержанием записи бортовых самописцев, утверждают что пилоты сообщили диспетчерам о проблемах с управлением уже через две минуты после взлета и что экипаж намерен поднять лайнер до высоты 1,5 км. В течение следующих девяти минут автоматика лайнера начала предупреждать пилотов об уходе самолета в режим сваливания, электроника автоматически опускала нос самолета, чтобы набрать скорость и​ выйти из этого положения. Капитан пытался исправить ошибку электроники, задирая нос лайнера, однако автоматическая система управления не позволила ему это сделать. По информации собеседников Reuters, именно данные о переходе самолета в режим сваливания, которые показывались на дисплее у экипажа, и были неверными. По данным бортового самописца, пилоты самолета Lion Air порядка 20 раз пытались выровнять самолет в борьбе с электроникой, клонившей лайнер к земле.

Почти перед самым крушением капитан судна передал управление второму пилоту и пытался найти решение проблемы в руководстве по эксплуатации, а за минуту до падения обратился к диспетчерам с просьбой расчистить воздушное пространство под самолетом. Второй пилот не смог справиться с управлением, и лайнер направился к земле.

Напомним, Boeing 737 MAX Lion Air разбился 29 октября 2018 года вскоре после вылета из аэропорта Джакарты, погибли 189 человек. Это было первое крушение новейшей модификации Boeing. 10 марта этого года произошло второе крушение Boeing 737 MAX – в Эфиопии вскоре после вылета, а перед крушением пилоты также сообщили диспетчерам о проблемах с управлением.