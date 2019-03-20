Парламент одобрил поправки в Конституцию о переименовании Астаны

Парламент Казахстана рассмотрел и одобрил внесение поправок в Конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.

«В соответствии с Конституцией правительством внесено предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу», - сказал спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.

Замруководителя администрации президента Алия Ракишева сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции внесен проект закона «О внесении изменений в Конституцию РК».

«Данный проект направлен на изменение названия столицы с «Астана» на «Нурсултан». Конституционный совет согласно пункту 2 статьи 91 Конституции представил свое заключение. На основании изложенного прошу поддержать представленные поправки», - сказала она.

Сенатор Мурат Бахтиярулы отметил, что «народ Казахстана стал свидетелем большого исторического события».

«Наш первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, безусловно, является выдающейся личностью, архитектором нашей новой столицы. Ему будут безгранично благодарны нынешнее и новые поколения за столицу. Поэтому я поддерживаю предложение президента Токаева об увековечивании имени нашего Елбасы в имени столицы Нурсултан», - сказал он.

В свою очередь депутат Куаныш Султанов отметил, что «Елбасы заложил основу независимости Казахстана, а также направил весь труд на созидание, восстановил экономические отношения и приложил усилия для развития и наладил дружественные отношения с другими странами».

«И многие мировые лидеры приняли, признают нашего лидера и считаются с его мнением. Мы должны это расценивать как достижение нации. Каждый день, прожитый под руководством Елбасы, – это героизм и самый выдающийся - это наша Астана. Астана открыла дорогу для экономического развития нашей страны, стала символом единства нации, центром примирения Евразии, враждующих сторон», - добавил он.

По его словам, переименование столицы «необходимо нам для будущих поколений»

«Поэтому предлагаемый проект закона о переименовании названия столицы именем первого президента я поддерживаю и призываю коллег поддержать», - сказал Султанов.

«Сегодня президент РК Токаев сказал, что необходимо увековечить имя нашего великого современника и переименовать столицу. Я поддерживаю это предложение», - добавил в свою очередь сенатор Сергей Ершов.

Законопроект рассмотрен и принят в двух чтениях. За него проголосовали все 43 депутата сената и 102 депутата мажилиса.

«Принято историческое решение», - заявил Нигматулин.